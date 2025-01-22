Жительница Екатеринбурга рассказала о спасении Черного моря после катастрофы

Posted 22 января, 08:09
Published 22 января, 08:09
Modified 22 января, 08:10
Updated 22 января, 08:10
Катастрофа случилась 15 декабря 2024 года. Судно «Волгонефть-212» потерпело крушение в Керченском проливе из-за шторма. Через пару часов потонуло еще одно судно. В результате случился разлив нефти, которую перевозили судна.
По словам Анны, вместе с подругой они всегда стараются участвовать в экологических активностях. Поэтому, когда случилось ЧП, они срочно выехали на место. На месте девушки увидели, что мазут не убывает. Он осел на дно и расползся в разные стороны. В штабе девушкам рассказали, что птицы с небольшим количеством мазута на перьях есть даже в Грузии и Крыму.
После штормов мазута на берегах становится больше. Волонтерам не хватает техники. Что-то запрашивает государство, а что-то покупают на средства, собранные на пожертвования. Девушка отмечает, что некоторые животные и птицы гибнут, так как наедаются мазута, пока чистят перья или шерсть. По словам Анны, в день прибытия было найдено 120 мертвых птиц и 110 из них уже скончались.
На место прибывают волонтеры из разных регионов и даже стран. Все готовы помогать друг другу. В штабах имеется еда, вода, лекарства и так далее.
Девушка отмечает, что благодарна всем, кто приезжает на помощь, даже на несколько дней, пишет Е1.
Хочется сказать всем: давайте заботиться о том, что имеем сейчас. Если мы не изменим отношение к природе и продолжим засорять ее пластиком, мазутом и так далее, то через двадцать лет будем дышать одним пластиком и природы просто не увидим, — рассказала Анна.
Ранее подробности об экологической катастрофе в Анапе рассказала уроженка Нижнего Тагила, которая также отправилась в качестве волонтера на ликвидацию последствий.