Жительница Екатеринбурга рассказала о спасении Черного моря после катастрофы

По словам Анны, вместе с подругой они всегда стараются участвовать в экологических активностях. Поэтому, когда случилось ЧП, они срочно выехали на место. На месте девушки увидели, что мазут не убывает. Он осел на дно и расползся в разные стороны. В штабе девушкам рассказали, что птицы с небольшим количеством мазута на перьях есть даже в Грузии и Крыму.