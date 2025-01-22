tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 08:09

Published 22 января, 08:09

Modified 22 января, 08:10

Updated 22 января, 08:10

Жительница Екатеринбурга рассказала о спасении Черного моря после катастрофы

Жительница Екатеринбурга рассказала о спасении Черного моря после катастрофы

22 января 2025, 08:09
Фото: Е1.
Жительница Екатеринбурга Анна стала одним из волонтеров, которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута в Анапе. 25-летняя девушка взяла отгулы на работе и вместе с подругой отправилась на курорт. Она уже вернулась домой и рассказала, что происходит на пляжах Анапы.

Катастрофа случилась 15 декабря 2024 года. Судно «Волгонефть-212» потерпело крушение в Керченском проливе из-за шторма. Через пару часов потонуло еще одно судно. В результате случился разлив нефти, которую перевозили судна.

По словам Анны, вместе с подругой они всегда стараются участвовать в экологических активностях. Поэтому, когда случилось ЧП, они срочно выехали на место. На месте девушки увидели, что мазут не убывает. Он осел на дно и расползся в разные стороны. В штабе девушкам рассказали, что птицы с небольшим количеством мазута на перьях есть даже в Грузии и Крыму.

После штормов мазута на берегах становится больше. Волонтерам не хватает техники. Что-то запрашивает государство, а что-то покупают на средства, собранные на пожертвования. Девушка отмечает, что некоторые животные и птицы гибнут, так как наедаются мазута, пока чистят перья или шерсть. По словам Анны, в день прибытия было найдено 120 мертвых птиц и 110 из них уже скончались.

На место прибывают волонтеры из разных регионов и даже стран. Все готовы помогать друг другу. В штабах имеется еда, вода, лекарства и так далее.

Девушка отмечает, что благодарна всем, кто приезжает на помощь, даже на несколько дней, пишет Е1.

Хочется сказать всем: давайте заботиться о том, что имеем сейчас. Если мы не изменим отношение к природе и продолжим засорять ее пластиком, мазутом и так далее, то через двадцать лет будем дышать одним пластиком и природы просто не увидим, — рассказала Анна.

Ранее подробности об экологической катастрофе в Анапе рассказала уроженка Нижнего Тагила, которая также отправилась в качестве волонтера на ликвидацию последствий.

#Ирина Кирилова#Общество#Экология#Свердловская область#Катастрофа#Анапа#Екатеринбург#Волонтер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика