Знакомые рассказали о жизни найденного мертвым подростка в Екатеринбурге

Posted 22 января, 03:35
Published 22 января, 03:35
Modified 22 января, 03:36
Updated 22 января, 03:36
Знакомые отмечают, что он был замкнутым и у него имелись проблемы с учебой. По словам подруги Алексея, общался погибший с немногими людьми. Он учился плохо. Девушка отметила, что Алексей часто опаздывал, просыпался к четвертому или шестому уроку. На этой почве у него происходили конфликты с родителями, пишет Ура.ру.
В ноябре 2024 года подросток стал говорить о суициде, рассказывает девушка. Она отметила, что если она не могла с ним погулять, то Алексей оставался дома. Он любил слушать музыку.
Еще одна знакомая Алексея рассказала, что в школе стараются не говорить о случившемся. Подросток, по ее словам, был тихим, но с учителями ему общаться было сложно. Он мог уйти с уроков или не явиться на них. Часто Алексей сидел за партой в одиночестве.
Ранее в Екатеринбурге мужчина покончил с собой на глазах у жены и ребенка.