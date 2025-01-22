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Posted 22 января, 03:35

Published 22 января, 03:35

Modified 22 января, 03:36

Updated 22 января, 03:36

Знакомые рассказали о жизни найденного мертвым подростка в Екатеринбурге

Знакомые рассказали о жизни найденного мертвым подростка в Екатеринбурге

22 января 2025, 03:35
Фото: Изображение Midjourney.
Стало известно, что погибшим около многоэтажки на улице Высоцкого, 5 в Екатеринбурге оказался 15-летний Алексей. Юноша учился в 9 классе.

Знакомые отмечают, что он был замкнутым и у него имелись проблемы с учебой. По словам подруги Алексея, общался погибший с немногими людьми. Он учился плохо. Девушка отметила, что Алексей часто опаздывал, просыпался к четвертому или шестому уроку. На этой почве у него происходили конфликты с родителями, пишет Ура.ру.

В ноябре 2024 года подросток стал говорить о суициде, рассказывает девушка. Она отметила, что если она не могла с ним погулять, то Алексей оставался дома. Он любил слушать музыку.

Еще одна знакомая Алексея рассказала, что в школе стараются не говорить о случившемся. Подросток, по ее словам, был тихим, но с учителями ему общаться было сложно. Он мог уйти с уроков или не явиться на них. Часто Алексей сидел за партой в одиночестве.

Ранее в Екатеринбурге мужчина покончил с собой на глазах у жены и ребенка.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Самоубийство#Екатеринбург#Подросток
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