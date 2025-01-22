Знакомые рассказали о жизни найденного мертвым подростка в Екатеринбурге

Еще одна знакомая Алексея рассказала, что в школе стараются не говорить о случившемся. Подросток, по ее словам, был тихим, но с учителями ему общаться было сложно. Он мог уйти с уроков или не явиться на них. Часто Алексей сидел за партой в одиночестве.