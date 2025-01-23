27 января начнется демонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле

Posted 23 января, 14:55
Published 23 января, 14:55
Modified 23 января, 14:57
Updated 23 января, 14:57
С понедельника начнут снимать осветительное оборудование. Во вторник, 28 января, будут уже убирать лед, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Необычный ледовый городок был торжественно открыт в Нижнем Тагиле 26 декабря 2024 года. Рядом с ледовыми фигурами, посвященными сказке про доктора Айболита, находятся десятки искусственных светящихся пальм.
Напомним, что ограничения по движению автотранспорта из-за работы ледового городка в центре Нижнего Тагила согласно постановлению администрации города должны быть сняты 31 января 2025 года.