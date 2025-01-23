tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 14:55

Published 23 января, 14:55

Modified 23 января, 14:57

Updated 23 января, 14:57

27 января начнется демонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле

27 января начнется демонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле

23 января 2025, 14:55
Фото: tagilcity.ru.
С понедельника, 27 января 2025 года, в Нижнем Тагиле подрядчик начнет демонтировать ледовый городок на Театральной площади.
С понедельника начнут снимать осветительное оборудование. Во вторник, 28 января, будут уже убирать лед, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Необычный ледовый городок был торжественно открыт в Нижнем Тагиле 26 декабря 2024 года. Рядом с ледовыми фигурами, посвященными сказке про доктора Айболита, находятся десятки искусственных светящихся пальм.

Напомним, что ограничения по движению автотранспорта из-за работы ледового городка в центре Нижнего Тагила согласно постановлению администрации города должны быть сняты 31 января 2025 года.

Более 150 тысяч человек посетили в праздники Ледовый городок в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Бармалей, Кит и Джунгли. В Нижнем Тагиле показали, что будет в ледовом городкеЛедовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга этой зимой посвятят снеговикам
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Театральная площадь#Ледовый городок#Елка#Демонтаж#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика