Часть незаконно списанных денег по кредиту вернул банк бойцу СВО из Туринска

Posted 23 января, 16:04
Published 23 января, 16:04
Modified 23 января, 16:06
Updated 23 января, 16:06
После публикации сложившейся проблемной ситуации в Telegram-канале, на следующий день, 23 января, банк вернул часть средств на счет бойца. Это подтвердила его жена в личной переписке с депутатом, пишет Максим Иванов.
По его словам, этим делом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры и приставы. Однако, до сих пор неизвестны причины по которым банк смог незаконно списать денежные средства и будут ли они возвращены полностью, рассказал депутат.
Напомним, что по законодательству с участников СВО снимаются долговые обязательства, если контракт был подписан после 1 декабря 2024 года. Также должны быть соблюдены и некоторые другие условия.