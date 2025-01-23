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Posted 23 января, 16:04

Published 23 января, 16:04

Modified 23 января, 16:06

Updated 23 января, 16:06

Часть незаконно списанных денег по кредиту вернул банк бойцу СВО из Туринска

Часть незаконно списанных денег по кредиту вернул банк бойцу СВО из Туринска

23 января 2025, 16:04
Супруга военнослужащего из Туринска, отправвшегося в зону СВО получила часть денег, которые банк списал с заработной платы ее мужа. Ситуацию взял на контроль депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

После публикации сложившейся проблемной ситуации в Telegram-канале, на следующий день, 23 января, банк вернул часть средств на счет бойца. Это подтвердила его жена в личной переписке с депутатом, пишет Максим Иванов.

По его словам, этим делом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры и приставы. Однако, до сих пор неизвестны причины по которым банк смог незаконно списать денежные средства и будут ли они возвращены полностью, рассказал депутат.

Напомним, что по законодательству с участников СВО снимаются долговые обязательства, если контракт был подписан после 1 декабря 2024 года. Также должны быть соблюдены и некоторые другие условия.

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