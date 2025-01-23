Чтобы пуховик не превратился в бесформенный комок: золотые правила стирки

Рубрика Дом и сад

Холодной зимой мы любим кутаться в теплые и уютные пуховики. Но когда приходит время их стирки, начинаем паниковать. И неспроста — неправильный уход может превратить любимую вещь в бесформенный комок. Можно ли постирать пуховик и сохранить его в идеальном состоянии?