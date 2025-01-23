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Posted 23 января, 13:58

Published 23 января, 13:58

Modified 23 января, 14:00

Updated 23 января, 14:00

Чтобы пуховик не превратился в бесформенный комок: золотые правила стирки

Чтобы пуховик не превратился в бесформенный комок: золотые правила стирки

23 января 2025, 13:58
Фото: Изображение от lookstudio на Freepik.
Рубрика
Дом и сад
Холодной зимой мы любим кутаться в теплые и уютные пуховики. Но когда приходит время их стирки, начинаем паниковать. И неспроста — неправильный уход может превратить любимую вещь в бесформенный комок. Можно ли постирать пуховик и сохранить его в идеальном состоянии?

Как подготовить пуховик к стирке

Прежде чем закинуть пуховик в стиральную машину, нужно, во-первых, застегнуть все молнии и кнопки — это защитит ткань от повреждений. Во-вторых, вывернуть пуховик наизнанку и проверить карманы. Знаете, сколько сюрпризов можно найти в карманах? От чеков до забытых наушников!

Выбор моющего средства

Тут все просто — никакого обычного порошка! Используйте специальные средства для пуховиков или деликатный гель для стирки. Они бережно очищают ткань и не повреждают пух. Добавьте пару теннисных мячиков — они помогут пуху равномерно распределиться и не сбиться в комки.

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А вот обычным порошком пуховик стирать нельзя: на ткани останутся разводы, а гранулы забьются в наполнитель. Также не стоит использовать кондиционер для белья.

Чтобы точно не осталось разводов на ткани, стоит запустить повторное полоскание, — такой совет дает портал «ТУТ Новости»

Температурный режим

Идеальная температура для стирки пуховика — 30-40 градусов. Более высокая температура может повредить наполнитель и ткань. Выбирайте режим «Деликатная стирка» или «Спортивная одежда». Отжим должен быть минимальным — максимум 800 оборотов.

Пуховики можно отжимать, а машинке на минимальных оборотах
Пуховики можно отжимать, а машинке на минимальных оборотах. Фото: Изображение от marymarkevich на Freepik

Сушка — важный этап

После стирки аккуратно достаньте пуховик и слегка встряхните. Сушите в горизонтальном положении, периодически взбивая наполнитель. Можно использовать сушильную машину на низкой температуре с теннисными мячиками.

Не переусердствуйте в погоне за чистотой

Рекомендуется стирать пуховик не чаще 2-3 раз за сезон. Правильный уход за пуховиком продлит срок его службы и сохранит первоначальный вид. Главное — не торопиться и соблюдать все правила. И помните: качественный уход за вещами — это инвестиция в собственный комфорт и экономия бюджета.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать качественную одежду, на которой не будут образовываться катышки.

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