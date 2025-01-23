Даже дешевый круглый рис будет идеально рассыпчатым — рецепт тайских поваров

Прежде чем понять о том, как варить рис, важно разобраться, почему вообще зерна склеиваются. Виноват, конечно, крахмал. Чем его больше, тем выше вероятность, что рис при варке превратится в что-то похожее на клей. Чтобы этого избежать, вот несколько простых, но действенных советов: