Даже дешевый круглый рис будет идеально рассыпчатым — рецепт тайских поваров

Posted 23 января, 15:01
Published 23 января, 15:01
Modified 23 января, 15:03
Updated 23 января, 15:03
Прежде чем понять о том, как варить рис, важно разобраться, почему вообще зерна склеиваются. Виноват, конечно, крахмал. Чем его больше, тем выше вероятность, что рис при варке превратится в что-то похожее на клей. Чтобы этого избежать, вот несколько простых, но действенных советов:
Если вы хотите сварить рис так, чтобы он не склеился, возьмите нужное количество риса и тщательно промойте, чтобы удалить лишний крахмал.
Вскипятите воду, добавив щепотку соли и немного растительного масла. В кипящую воду добавьте рис и сразу убавьте огонь до среднего — именно так варят рис на его родине, в Таиланде.
Варите под закрытой крышкой, не перемешивая, чтобы сохранить текстуру зерен.
Обычно, шлифованному рису требуется 12-18 минут. Если вы используете горячую воду (всыпаете рис в кипяток) и придерживаетесь классической пропорции 1:2 с водой, то вероятно, достаточно будет 12-13 минут. Если вы всыпаете рис в кастрюлю и сразу в холодную воду, и используете немного больше жидкости, то время варки может быть 17-20 минут, — пишет автор дзен-канала канала «Заходи, поедим».
Снимите с огня, дайте постоять 5 минут в закрытой кастрюле. Это секрет, который помогает избежать слипания. Если рис все же слипся, добавьте немного кипяченой воды или масла и аккуратно размешайте вилкой, стараясь отделить зерна.
Вот и все секреты! Готовьте разнообразные блюда с рисом и удивляйте родных и близких своими кулинарными шедеврами.
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