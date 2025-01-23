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Posted 23 января, 15:01

Published 23 января, 15:01

Modified 23 января, 15:03

Updated 23 января, 15:03

Даже дешевый круглый рис будет идеально рассыпчатым — рецепт тайских поваров

Даже дешевый круглый рис будет идеально рассыпчатым — рецепт тайских поваров

23 января 2025, 15:01
Фото: Изображение от jcomp на Freepik.
Рубрика
Еда и напитки
Рис — еда простая, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Казалось бы, все просто: залей водой, вари — и готово. Однако рис имеет свои капризы. Получить идеально приготовленный, рассыпчатый гарнир, который не слепится в липкую массу — настоящее искусство, но освоить его под силу каждому.

Прежде чем понять о том, как варить рис, важно разобраться, почему вообще зерна склеиваются. Виноват, конечно, крахмал. Чем его больше, тем выше вероятность, что рис при варке превратится в что-то похожее на клей. Чтобы этого избежать, вот несколько простых, но действенных советов:

  • Промывайте рис тщательно. Залейте рис водой и руками помассируйте. Повторите процесс 3-5 раз, пока вода не станет прозрачной.
  • Выбирайте правильный сорт. Для рассыпчатого результата лучше брать длиннозерный или пропаренный рис: например, басмати или жасмин.
  • Соблюдайте соотношение воды и риса. Например, для стандартного длиннозерного риса пропорция — 1:2 (1 стакан риса на 2 стакана воды).
  • Не мешайте во время варки! Это провоцирует выделение лишнего крахмала и образование «каши».
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Если вы хотите сварить рис так, чтобы он не склеился, возьмите нужное количество риса и тщательно промойте, чтобы удалить лишний крахмал.

Вскипятите воду, добавив щепотку соли и немного растительного масла. В кипящую воду добавьте рис и сразу убавьте огонь до среднего — именно так варят рис на его родине, в Таиланде.

Варите под закрытой крышкой, не перемешивая, чтобы сохранить текстуру зерен.

Обычно, шлифованному рису требуется 12-18 минут. Если вы используете горячую воду (всыпаете рис в кипяток) и придерживаетесь классической пропорции 1:2 с водой, то вероятно, достаточно будет 12-13 минут. Если вы всыпаете рис в кастрюлю и сразу в холодную воду, и используете немного больше жидкости, то время варки может быть 17-20 минут, — пишет автор дзен-канала канала «Заходи, поедим».

Снимите с огня, дайте постоять 5 минут в закрытой кастрюле. Это секрет, который помогает избежать слипания. Если рис все же слипся, добавьте немного кипяченой воды или масла и аккуратно размешайте вилкой, стараясь отделить зерна.

Вот и все секреты! Готовьте разнообразные блюда с рисом и удивляйте родных и близких своими кулинарными шедеврами.

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