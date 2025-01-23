tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 12:41

Published 23 января, 12:41

Modified 23 января, 12:43

Updated 23 января, 12:43

Депутата в Серове планируют лишить мандата за прогулы

Депутата в Серове планируют лишить мандата за прогулы

23 января 2025, 12:41
Фото: Изображение Midjourney.
В Серове будет рассмотрен вопрос о том, чтобы лишить полномочий депутата Александра Некрасова за его прогулы.

Известно, что в течение года Некрасов пропускал 7 заседаний в гордуме, при этом не объяснив причину своих отсутствий, рассказал руководитель местного исполкома «Народного фронта» Вадим Савин.

25 февраля текущего года в думе пройдет собрание, на котором будет решен вопрос с Некрасовым.

Напомним, депутату Шалинского округе Наталье Асаиновой грозит увольнение после того, как она пела в магазине нецензурные частушки.

Вице-мэр Екатеринбурга уходит с должности
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд начал рассматривать дело депутата Екатеринбурга Чачина«Здравствуй, я»: мошенник пытался обмануть депутата из Екатеринбурга от его же имениДепутату в Свердловской области грозит увольнение после пения пошлых частушек
#Елизавета Зиборова#Общество#Заседание#Депутат#Серов#Решение#Народный фронт#Екатеринбург#Гордума
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика