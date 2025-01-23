Депутата в Серове планируют лишить мандата за прогулы

Posted 23 января, 12:41
Published 23 января, 12:41
Modified 23 января, 12:43
Updated 23 января, 12:43
Известно, что в течение года Некрасов пропускал 7 заседаний в гордуме, при этом не объяснив причину своих отсутствий, рассказал руководитель местного исполкома «Народного фронта» Вадим Савин.
25 февраля текущего года в думе пройдет собрание, на котором будет решен вопрос с Некрасовым.
Напомним, депутату Шалинского округе Наталье Асаиновой грозит увольнение после того, как она пела в магазине нецензурные частушки.