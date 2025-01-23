Диспетчеры в Екатеринбурге будут следить в онлайне за перевозчиками

Posted 23 января, 09:48
Published 23 января, 09:48
Modified 23 января, 09:50
Updated 23 января, 09:50
Диспетчеры будут отслеживать ситуацию на дорогах и вмешиваться в случае каких-либо инцидентов, пишет ЕАН.
Известно, что данная организация уже сформирована, однако точная дата начала работы в настоящий момент неизвестна. Контракты начнут действовать с 1 февраля 2025 года.
Напомним, в Екатеринбурге рассматривают возможность отказаться от кондукторов в новых троллейбусах и перевести их работать в трамваях.