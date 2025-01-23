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Posted 23 января, 09:48

Published 23 января, 09:48

Modified 23 января, 09:50

Updated 23 января, 09:50

Диспетчеры в Екатеринбурге будут следить в онлайне за перевозчиками

Диспетчеры в Екатеринбурге будут следить в онлайне за перевозчиками

23 января 2025, 09:48
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге диспетчеры в центре управления перевозок будут в онлайн-формате контролировать компании, которые возят горожан.

Диспетчеры будут отслеживать ситуацию на дорогах и вмешиваться в случае каких-либо инцидентов, пишет ЕАН.

Известно, что данная организация уже сформирована, однако точная дата начала работы в настоящий момент неизвестна. Контракты начнут действовать с 1 февраля 2025 года.

Напомним, в Екатеринбурге рассматривают возможность отказаться от кондукторов в новых троллейбусах и перевести их работать в трамваях.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Город#Перевозчик#Пассажиры#Онлайн#Общественный транспорт#Диспетчер#Екатеринбург
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