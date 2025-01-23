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Posted 23 января, 14:13

Published 23 января, 14:13

Modified 23 января, 14:15

Updated 23 января, 14:15

Фельдшер из Каменска-Уральского скончалась после долгой болезни

Фельдшер из Каменска-Уральского скончалась после долгой болезни

23 января 2025, 14:13
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском умерла 33-летняя фельдшер Дарья Ворошилова, которая работала в местной поликлинике.

Ворошилова пришла работать в медучреждение после окончания колледжа 12 лет назад. Коллеги, пациенты, друзья и родственники отзываются о ней как о добром, отзывчивом и ответственном человеке, а также как о хорошем специалисте, пишет «КП-Екатеринбург».

У женщины остались двое детей: 11-летняя дочка и пятилетний сын. Известно, что последнее время горожанка боролась с серьезной болезнью.

Напомним, в Нижнем Тагиле умер 68-летний бывший директор школы №32 Юрий Никитин. С ним можно будет проститься 24 января 2025 года.

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