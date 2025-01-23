Фельдшер из Каменска-Уральского скончалась после долгой болезни

Ворошилова пришла работать в медучреждение после окончания колледжа 12 лет назад. Коллеги, пациенты, друзья и родственники отзываются о ней как о добром, отзывчивом и ответственном человеке, а также как о хорошем специалисте, пишет «КП-Екатеринбург».