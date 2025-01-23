Фельдшер из Каменска-Уральского скончалась после долгой болезни

Posted 23 января, 14:13
Published 23 января, 14:13
Modified 23 января, 14:15
Updated 23 января, 14:15
Ворошилова пришла работать в медучреждение после окончания колледжа 12 лет назад. Коллеги, пациенты, друзья и родственники отзываются о ней как о добром, отзывчивом и ответственном человеке, а также как о хорошем специалисте, пишет «КП-Екатеринбург».
У женщины остались двое детей: 11-летняя дочка и пятилетний сын. Известно, что последнее время горожанка боролась с серьезной болезнью.
Напомним, в Нижнем Тагиле умер 68-летний бывший директор школы №32 Юрий Никитин. С ним можно будет проститься 24 января 2025 года.