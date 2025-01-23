Гранты, демонтаж ледового городка в Тагиле, 100-летний юбиляр и магнитные бури

В Нижнем Тагиле из-за усиленной солнечной активности ожидаются магнитные бури до 5 баллов в конце января — начале февраля 2025 года. Активность Солнца усилилась 22 января: в этот день было зафиксировано шесть солнечных вспышек класса С и выше. 23 января также произошли две солнечные вспышки, которые также относятся к классу С. Теперь ближайший солнечный шторм произойдет 25 января.