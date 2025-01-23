Гранты, демонтаж ледового городка в Тагиле, 100-летний юбиляр и магнитные бури

Posted 23 января, 16:34
Published 23 января, 16:34
Modified 23 января, 19:12
Updated 23 января, 19:12
Три проекта из Нижнего Тагила выиграли первый этап конкурса президентских грантов с общим финансированием 8,6 млн рублей. Все три проекта направлены на реализацию социальных инициатив в регионе: работу с пенсионерами, молодежью, детьми-сиротами. Победителей поздравил мэр Владислав Пинаев.
С 27 января 2025 года в Нижнем Тагиле начнут разбирать ледовый городок на Театральной площади. В понедельник начнется демонтаж осветительного оборудования, а во вторник рабочие приступят к уборке ледяных фигур. Ограничения движения в центре города будут сняты 31 января 2025 года.
В Нижнем Тагиле снова зафиксированы превышения ПДК сероводорода, вызывающие резкий запах и заставляющие нервничать местных жителей. 22 января 2025 года в Нижнем Тагиле на посту Тагилстроя зафиксировано несколько превышений ПДК сероводорода в воздухе — максимальный уровень достиг 1,5 ПДК. Это не первый случай: ранее в январе 2025 года превышение сероводорода фиксировалось уже пять раз.
Вениамин Соболев, ветеран Великой Отечественной войны и обладатель боевых наград, отмечает свое 100-летие. С важной датой его поздравили президент РФ Владимир Путин и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ветеран награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Красного Знамени, а Победу воин встретил в Германии. К 80-летию Победы в Нижнем Тагиле ветераны, включая Вениамина Александровича, получат юбилейную медаль. В городе насчитывается 10 фронтовиков.
В Нижнем Тагиле из-за усиленной солнечной активности ожидаются магнитные бури до 5 баллов в конце января — начале февраля 2025 года. Активность Солнца усилилась 22 января: в этот день было зафиксировано шесть солнечных вспышек класса С и выше. 23 января также произошли две солнечные вспышки, которые также относятся к классу С. Теперь ближайший солнечный шторм произойдет 25 января.