Из Свердловской области выдворены тысячи мигрантов-нелегалов

Posted 23 января, 06:44
Published 23 января, 06:44
Modified 23 января, 06:46
Updated 23 января, 06:46
Среди выдворенных в прошлом году 1627 граждан Таджикистана, 1531 гражданин Узбекистана, 785 — Кыргызстана, 117 — Азербайджана. Меньше всего среди выдворенных граждан Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго, КНР.
Кроме того, что каждый из нелегалов был выдворен, все они получили штрафы. Время перед выездом на родину они ожидали в центрах временного содержания.
Напомним, рейды по поиску нелегальных мигрантов регулярно проходят в Свердловской области. Так, например, недавно облава была устроена в торговых точках Екатеринбурга.