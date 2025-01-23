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Posted 23 января, 06:44

Published 23 января, 06:44

Modified 23 января, 06:46

Updated 23 января, 06:46

Из Свердловской области выдворены тысячи мигрантов-нелегалов

Из Свердловской области выдворены тысячи мигрантов-нелегалов

23 января 2025, 06:44
Фото: Изображение Midjourney.
На родину из Свердловской области были выдворены 4,2 тысячи иностранцев за 2024 год. Это почти на две тысячи человек больше, чем в 2023 году, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Среди выдворенных в прошлом году 1627 граждан Таджикистана, 1531 гражданин Узбекистана, 785 — Кыргызстана, 117 — Азербайджана. Меньше всего среди выдворенных граждан Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго, КНР.

Кроме того, что каждый из нелегалов был выдворен, все они получили штрафы. Время перед выездом на родину они ожидали в центрах временного содержания.

Напомним, рейды по поиску нелегальных мигрантов регулярно проходят в Свердловской области. Так, например, недавно облава была устроена в торговых точках Екатеринбурга.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Депортация#Нелегалы#Екатеринбург#Выдворение
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