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Posted 23 января, 12:59

Published 23 января, 12:59

Modified 23 января, 13:01

Updated 23 января, 13:01

Круче булгура: эту крупу ели древние воины — современные диетологи в восторге

Круче булгура: эту крупу ели древние воины — современные диетологи в восторге

23 января 2025, 12:59
Фото: freepik.com.
Рубрика
Еда и напитки
В последние годы на прилавках магазинов появился необычный продукт, который быстро завоевал сердца приверженцев здорового образа жизни. Речь идет о киноа — древней культуре, которую индейцы называли «матерью всех зерен». Почему же этот продукт произвел революцию в мире правильного питания?

Что такое киноа?

Строго говоря, киноа — это вовсе не крупа, а псевдозерновая культура родом из горных районов Южной Америки. Несмотря на то, что мы привыкли называть ее крупой, на самом деле это семена растения, родственного шпинату и свекле. Именно такое происхождение делает киноа уникальным продуктом с исключительными питательными свойствами.

Польза киноа: почему этот гарнир стал популярен в последние годы

В отличие от традиционных гарниров, киноа содержит полный набор незаменимых аминокислот и полноценным источником растительного белка. Это особенно важно для вегетарианцев, веганов, а также для людей, соблюдающих посты. Кроме того, киноа богата клетчаткой, минералами (особенно железом, магнием и цинком) и антиоксидантами.

Диетологи рекомендуют включать в рацион блюда из киноа, если наблюдается недостаток минералов и витаминов группы В. Киноа подходит людям с непереносимостью глютена. Полезен продукт и тем, у кого лишний вес. Рекомендуют киноа и больным диабетом, потому что эта крупа способствует снижению уровня сахара в крови, — говорит диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева.
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Преимущества киноа перед традиционными гарнирами

В отличие от гречки:

  • Имеет более высокое содержание белка.
  • Лучше усваивается.
  • Не содержит глютен.

В отличие от риса:

  • Имеет более богатый минеральный состав.
  • Низкий гликемический индекс.
  • Рекордное количество клетчатки.

В отличие от булгура:

  • Подходит людям с целиакией.
  • Обладает более высокой питательной ценностью.
  • Универсальна в приготовлении.

В отличие от картошки:

  • Содержит меньше калорий.
  • Богаче белками.
  • Не вызывает резких скачков сахара в крови.
Киноа оказывает благотворное воздействие на работу ЖКТ
Киноа оказывает благотворное воздействие на работу ЖКТ. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно готовить киноа?

Перед приготовлением киноа необходимо тщательно промыть и удалить сапонины — это природные вещества с горьковатым вкусом. Варить крупу следует в соотношении 1:2 (одна часть киноа на две части воды) около 15-20 минут до появления характерных белых «хвостиков».

Несмотря на кажущуюся экзотичность, с киноа легко подружиться. Перед приготовлением стоит поместить зерна в очень мелкое сито (чтобы они не проскочили в отверстия) и аккуратно промыть чистой водой либо ненадолго замочить их и также воспользоваться ситом, удалив использованную воду: это поможет избавиться от характерной горчинки, — советует популярный фуд-блогер Мария Ковалева.

Киноа идеально подходит для детского меню благодаря высокому содержанию белка и отсутствию глютена. Хранить киноа нужно в сухом прохладном месте.

Ранее диетолог назвал самую полезную морскую рыбу.

Источник: rskrf.ru.

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