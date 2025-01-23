Круче булгура: эту крупу ели древние воины — современные диетологи в восторге

Строго говоря, киноа — это вовсе не крупа, а псевдозерновая культура родом из горных районов Южной Америки. Несмотря на то, что мы привыкли называть ее крупой, на самом деле это семена растения, родственного шпинату и свекле. Именно такое происхождение делает киноа уникальным продуктом с исключительными питательными свойствами.