Круче булгура: эту крупу ели древние воины — современные диетологи в восторге

Posted 23 января, 12:59
Published 23 января, 12:59
Modified 23 января, 13:01
Updated 23 января, 13:01
Строго говоря, киноа — это вовсе не крупа, а псевдозерновая культура родом из горных районов Южной Америки. Несмотря на то, что мы привыкли называть ее крупой, на самом деле это семена растения, родственного шпинату и свекле. Именно такое происхождение делает киноа уникальным продуктом с исключительными питательными свойствами.
В отличие от традиционных гарниров, киноа содержит полный набор незаменимых аминокислот и полноценным источником растительного белка. Это особенно важно для вегетарианцев, веганов, а также для людей, соблюдающих посты. Кроме того, киноа богата клетчаткой, минералами (особенно железом, магнием и цинком) и антиоксидантами.
Диетологи рекомендуют включать в рацион блюда из киноа, если наблюдается недостаток минералов и витаминов группы В. Киноа подходит людям с непереносимостью глютена. Полезен продукт и тем, у кого лишний вес. Рекомендуют киноа и больным диабетом, потому что эта крупа способствует снижению уровня сахара в крови, — говорит диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева.
В отличие от гречки:
В отличие от риса:
В отличие от булгура:
В отличие от картошки:
Перед приготовлением киноа необходимо тщательно промыть и удалить сапонины — это природные вещества с горьковатым вкусом. Варить крупу следует в соотношении 1:2 (одна часть киноа на две части воды) около 15-20 минут до появления характерных белых «хвостиков».
Несмотря на кажущуюся экзотичность, с киноа легко подружиться. Перед приготовлением стоит поместить зерна в очень мелкое сито (чтобы они не проскочили в отверстия) и аккуратно промыть чистой водой либо ненадолго замочить их и также воспользоваться ситом, удалив использованную воду: это поможет избавиться от характерной горчинки, — советует популярный фуд-блогер Мария Ковалева.
Киноа идеально подходит для детского меню благодаря высокому содержанию белка и отсутствию глютена. Хранить киноа нужно в сухом прохладном месте.
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Источник: rskrf.ru.