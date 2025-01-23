Магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил

Posted 23 января, 14:49
Published 23 января, 14:49
Modified 23 января, 14:51
Updated 23 января, 14:51
С пятницы, 24 января, после непродолжительных морозов в Нижний Тагил придет потепление со среднесуточной температурой до -10 градусов. К концу января, по заверению синоптиков, воздух будет прогреваться уже до ноля градусов.
Вместе с этим, с 31 января по 3 февраля в городе будут магнитные бури силой до пяти баллов. Такой же прогноз дают метеорологи и на 25 января. 23 января на Солнце произошли две вспышки класса С и выше, а 22 января их было шесть.
Напомним, что врачи рекомендуют метеозависимым людям следить за прогнозом магнитных бурь и заранее иметь при себе необходимые лекарственные препараты.