Многоэтажку затопило кипятком на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 23 января, 07:52
Published 23 января, 07:52
Modified 23 января, 07:54
Updated 23 января, 07:54
По словам жильцов дома, они много раз обращались в УК, городскую администрацию и в прокуратуру насчет неудовлетворительного состояния дома, однако реакций не было, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Кипяток у нас бежал с 5-го по 1-й этаж. Протопило в доме все что можно! Это просто катастрофа! Мы без сна всю ночь и самое страшное, что даже спустя столько часов у нас нет никакой определенности! Люди не пошли на работу, ждут коммунальщиков! Мы же вот боимся, что наш сварившийся дом сложится словно игрушечный картонный домик, — говорят тагильчане.
Прорыв случился ранним утром, однако с тех пор к дому аварийные службы так и не приехали. Жильцы отметили, что в УК принимают заявки только в онлайн-формате.
Напомним, 15 января в Нижнем Тагиле на ГГМ из-за аварии на водоводе затопило дорогу на Черноисточинском шоссе.