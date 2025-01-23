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Posted 23 января, 07:52

Published 23 января, 07:52

Modified 23 января, 07:54

Updated 23 января, 07:54

Многоэтажку затопило кипятком на Вагонке в Нижнем Тагиле

Многоэтажку затопило кипятком на Вагонке в Нижнем Тагиле

23 января 2025, 07:52
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
В Нижнем Тагиле прорвало трубопровод с кипятком в многоэтажке на улице Орджоникидзе. Коммунальная авария произошла 23 января 2025 года.

По словам жильцов дома, они много раз обращались в УК, городскую администрацию и в прокуратуру насчет неудовлетворительного состояния дома, однако реакций не было, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Кипяток у нас бежал с 5-го по 1-й этаж. Протопило в доме все что можно! Это просто катастрофа! Мы без сна всю ночь и самое страшное, что даже спустя столько часов у нас нет никакой определенности! Люди не пошли на работу, ждут коммунальщиков! Мы же вот боимся, что наш сварившийся дом сложится словно игрушечный картонный домик, — говорят тагильчане.

Прорыв случился ранним утром, однако с тех пор к дому аварийные службы так и не приехали. Жильцы отметили, что в УК принимают заявки только в онлайн-формате.

Напомним, 15 января в Нижнем Тагиле на ГГМ из-за аварии на водоводе затопило дорогу на Черноисточинском шоссе.

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