Никакой ртути и обилие омега-3: диетолог назвал самую полезную морскую рыбу

Posted 23 января, 10:41
Published 23 января, 10:41
Modified 23 января, 10:43
Updated 23 января, 10:43
Возможно, вы уже догадались, что речь пойдет об анчоусах. Это небольшой, но невероятно полезный морской деликатес, который все чаще появляется на столах тех, кто заботится о своем здоровье.
Эта рыба — рекордсмен по содержанию питательных веществ. Она содержит высококачественный белок — идеальный источник энергии и строительного материала для организма. В 100 граммах анчоусов содержится около 20 граммов чистого белка. Анчоусы богаты витаминами группы В, особенно ниацином (В3), который помогает поддерживать здоровье нервной системы и кожи. Также в составе рыбы есть кальций, магний, фосфор и селен — микроэлементы, необходимые для укрепления костей, зубов и нормального обмена веществ.
Но главное достоинство анчоусов — это их высокое содержание омега-3 жирных кислот.
Доказано, что омега-3 жирные кислоты необходимы для поддержания здоровья сердца, мозга и суставов. В анчоусах их концентрация впечатляющая: уже небольшая порция этой рыбы накапливает до 2 граммов омега-3. В отличие от других видов рыб, таких как лосось или скумбрия, эту крошечную рыбку не нужно есть килограммами, чтобы насытить организм дневной нормой омега-3.
Особое преимущество заключается в том, что анчоусы едят в составе блюд целиком, включая кожу и кости, что дополнительно обогащает их пищевую ценность. Это делает их не только источником полезных жиров, но и кальция.
Проблема содержания ртути в морских продуктах уже давно стала актуальной.
Ртуть может нанести вред развитию мозга, особенно у детей. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Агентство по охране окружающей среды (EPA) определили, что рыба, которую лучше всего употреблять в пищу тремя порциями в неделю, содержит меньше или равна 0,15 микрограмма ртути на грамм (мкг / г), — пишет американский диетолог, эксперт портала о правильном питании verywellhealth.com Бриттани Любек.
А в анчоусах уровень ртути гораздо ниже этого порога. Дело в том, что у этих рыбок короткий жизненный цикл: они живут не более одного-двух лет, просто не успевая накопить вредные вещества. Кроме того, в пищевой цепочке они занимают нижнюю ступень, питаясь планктоном, а не более крупными обитателями моря.
Но сколько же можно есть анчоусов, чтобы получить максимум здоровья и не навредить себе? Оптимальная частота — до 3-4 раз в неделю. Эта рыба отлично подходит для добавления в салаты, пасты, пиццу и даже бутерброды.
Ранее эксперты рассказали, как выбрать качественный творог и отличить его от поддельного еще в магазине.
Источник: verywellhealth.com