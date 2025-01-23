Никакой ртути и обилие омега-3: диетолог назвал самую полезную морскую рыбу

А в анчоусах уровень ртути гораздо ниже этого порога. Дело в том, что у этих рыбок короткий жизненный цикл: они живут не более одного-двух лет, просто не успевая накопить вредные вещества. Кроме того, в пищевой цепочке они занимают нижнюю ступень, питаясь планктоном, а не более крупными обитателями моря.