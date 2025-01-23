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Posted 23 января, 10:34

Published 23 января, 10:34

Modified 23 января, 10:36

Updated 23 января, 10:36

Обвиняемый в убийстве 30-летней давности в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО

Обвиняемый в убийстве 30-летней давности в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО

23 января 2025, 10:34
Фото: СК по Свердловской области.
В Каменске-Уральском суд постановил отправить в СИЗО жителя Амурской области. Он обвиняется в убийстве семи человек, в том числе двоих детей. Само убийство произошло еще в 1993 году, но тогда подозреваемому удалось избежать наказания.

По информации следствия, в ночь на 1 января 1993 года 53-летний мужчина совершил убийство семи жителей Каменска-Уральского. С потерпевшими обвиняемый познакомился незадолго до совершения преступления. Они пригласили его вместе встретить Новый год.

Когда злоумышленник находился в квартире, он решил похитить деньги и имущество потерпевших. Для чего и совершил убийство. После этого он скрылся. На начальном этапе убийство раскрыть не удалось, так как жителем региона мужчина не являлся и вел бродяжнический образ жизни. Таким способом он скрывался от полиции других областей, где совершал преступления. В результате дело было приостановлено.

В 2024 году материалы дела были проанализированы еще раз. Были проведены необходимые экспертизы, что помогло выйти на след предполагаемого убийцы. В результате был задержан житель Амурской области и доставлен в Свердловскую область, сообщили в региональном СК.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о происшествии поступило в полицию 5 января. Звонивший сообщил, что в одной из квартир на улице 2-я Рабочая, нет хозяев, хотя дома горит свет. При этом двери никто не открывает, а в подъезде ощущается гнилостный запах. Прибывшие на место полицейские обнаружили семерых погибших. У них у всех обнаружены травмы, нанесенные тяжелым металлическим предметом. Кроме всего прочего в квартире были заметны признаки ограбления.

Ранее в Екатеринбурге мужчинам было предъявлено обвинение в убийстве 30-летней давности. Тогда были убиты две 13-летние девочки.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Убийство#Криминал#Арест#СИЗО#Екатеринбург
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