Обвиняемый в убийстве 30-летней давности в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о происшествии поступило в полицию 5 января. Звонивший сообщил, что в одной из квартир на улице 2-я Рабочая, нет хозяев, хотя дома горит свет. При этом двери никто не открывает, а в подъезде ощущается гнилостный запах. Прибывшие на место полицейские обнаружили семерых погибших. У них у всех обнаружены травмы, нанесенные тяжелым металлическим предметом. Кроме всего прочего в квартире были заметны признаки ограбления.