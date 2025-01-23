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Posted 23 января, 03:40

Published 23 января, 03:40

Modified 23 января, 03:42

Updated 23 января, 03:42

Под Березовским из-за аварии на трубопроводе снижена подача тепла в дома

Под Березовским из-за аварии на трубопроводе снижена подача тепла в дома

23 января 2025, 03:40
Фото: Изображение Midjourney.
В ночь на 23 января в Новоберезовском Свердловской области произошла авария на трубопроводе холодной воды. Причиной стало то, что он перемерз.

На данный момент питание осуществляется по временной схеме. Работает один из двух котлов. Однако температура теплоносителя не достигает нормы, сообщил глава Березовского ГО Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что перед специалистами стоит задача до конца дня перейти в штатный режим работы. На место аварии отправлены две бригады рабочих.

Ранее жители Невьянска пожаловались на внезапное отключение воды.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#ЖКХ#Отопление#Екатеринбург#Авария#Евгений Писцов
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