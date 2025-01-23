Под Березовским из-за аварии на трубопроводе снижена подача тепла в дома

Posted 23 января, 03:40
Published 23 января, 03:40
Modified 23 января, 03:42
Updated 23 января, 03:42
На данный момент питание осуществляется по временной схеме. Работает один из двух котлов. Однако температура теплоносителя не достигает нормы, сообщил глава Березовского ГО Евгений Писцов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что перед специалистами стоит задача до конца дня перейти в штатный режим работы. На место аварии отправлены две бригады рабочих.
Ранее жители Невьянска пожаловались на внезапное отключение воды.