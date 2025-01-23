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Posted 23 января, 06:34

Published 23 января, 06:34

Modified 23 января, 06:36

Updated 23 января, 06:36

Подозреваемый в убийстве семи человек доставлен в Каменск-Уральский

23 января 2025, 06:34
В Свердловскую область был доставлен подозреваемый в убийстве семи человек. Трое из погибших — дети.

Тела были найдены 5 января 1993 года рождения в одной из квартир на улице Второй рабочей. На данный момент силовики проверяют, причастен ли он к другим преступлениям, пишет 66.ру со ссылкой на собственный источник.

Мужчина был задержан спустя 31 год после преступления на Дальнем Востоке. Позднее он был доставлен в Каменск-Уральский.

Напомним, в октябре спустя 30 лет были задержаны Андрей Шевнин и Василий Кузнецов по делу об убийстве 13-летних девочек. Убийства были совершены еще в 1994 году. Трупы были обнаружены в водоеме в районе Чусовского тракта.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Полиция#Убийство#Криминал#Задержание#Екатеринбург
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