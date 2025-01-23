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Posted 23 января, 15:41

Published 23 января, 15:41

Modified 23 января, 15:43

Updated 23 января, 15:43

Выбросы сероводорода снова зафиксированы в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК было несколько раз: заводы вновь травили тагильчан сероводородом

23 января 2025, 15:41
Фото: tagilcity.ru.

Выбросы сероводорода снова зафиксированы в Нижнем Тагиле

22 января в Нижнем Тагиле несколько раз были зафиксированы превышения в воздухе ПДК сероводорода. Жительница города пожаловалась на тошнотворный запах.

Согласно данным Уральского УГМС, в среду в 22.40 и в 23.40 на посту на Тагилстрое на улице Металлургов уровень сероводорода составил 1,5 ПДК. Также 22 января 2025 года на трамвайном кольце на этом же посту датчики в 10.40 зафиксировали превышение в 1,1 ПДК, а с 22.00 до 23.40 — от 1,4 до 1,5 ПДК.

Ближе к ночи пришлось закрыть все окна, потому что с улицы в квартиру шел ужасный запах. Воняло какой-то гарью и тухлыми яйцами, — рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Светлана.

Напомним, что ранее в январе 2025 года в Нижнем Тагиле превышение сероводорода было уже зафиксировано пять раз.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Воздух#Екатеринбург#Сероводород#Загрязнения
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