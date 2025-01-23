Превышение ПДК было несколько раз: заводы вновь травили тагильчан сероводородом

Posted 23 января, 15:41
Published 23 января, 15:41
Modified 23 января, 15:43
Updated 23 января, 15:43
Согласно данным Уральского УГМС, в среду в 22.40 и в 23.40 на посту на Тагилстрое на улице Металлургов уровень сероводорода составил 1,5 ПДК. Также 22 января 2025 года на трамвайном кольце на этом же посту датчики в 10.40 зафиксировали превышение в 1,1 ПДК, а с 22.00 до 23.40 — от 1,4 до 1,5 ПДК.
Ближе к ночи пришлось закрыть все окна, потому что с улицы в квартиру шел ужасный запах. Воняло какой-то гарью и тухлыми яйцами, — рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Светлана.
Напомним, что ранее в январе 2025 года в Нижнем Тагиле превышение сероводорода было уже зафиксировано пять раз.