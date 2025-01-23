Превышение ПДК было несколько раз: заводы вновь травили тагильчан сероводородом

Согласно данным Уральского УГМС, в среду в 22.40 и в 23.40 на посту на Тагилстрое на улице Металлургов уровень сероводорода составил 1,5 ПДК. Также 22 января 2025 года на трамвайном кольце на этом же посту датчики в 10.40 зафиксировали превышение в 1,1 ПДК, а с 22.00 до 23.40 — от 1,4 до 1,5 ПДК.