Школьник выпал из окна в Екатеринбурге и скончался

Posted 23 января, 06:58
Published 23 января, 06:58
Modified 23 января, 07:00
Updated 23 января, 07:00
По словам очевидца, вскоре к месту ЧП прибыли врачи и полицейские. Подросток скончался сразу. Около места падения были следы крови, пишет Е1.
Известно, что во время произошедшего дома с мальчиком находился только его отец. Мама приехала чуть позднее.
Напомним, в Екатеринбурге на станции «Машиностроителей» в метрополитена был обнаружен труп девушки. Она почувствовала себя плохо. Пока к ней ехали врачи — она скончалась.