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Posted 23 января, 06:58

Published 23 января, 06:58

Modified 23 января, 07:00

Updated 23 января, 07:00

Школьник выпал из окна в Екатеринбурге и скончался

Школьник выпал из окна в Екатеринбурге и скончался

23 января 2025, 06:58
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 15-летний подросток выпал из окна и разбился. Происшествие случилось 22 января 2025 года на Советской улице.

По словам очевидца, вскоре к месту ЧП прибыли врачи и полицейские. Подросток скончался сразу. Около места падения были следы крови, пишет Е1.

Известно, что во время произошедшего дома с мальчиком находился только его отец. Мама приехала чуть позднее.

Напомним, в Екатеринбурге на станции «Машиностроителей» в метрополитена был обнаружен труп девушки. Она почувствовала себя плохо. Пока к ней ехали врачи — она скончалась.

Молодой екатеринбуржец выпал из окна высотки и разбился
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