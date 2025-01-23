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Posted 23 января, 11:42

Published 23 января, 11:42

Modified 23 января, 11:44

Updated 23 января, 11:44

Школьники из Нижнего Тагила совместно с центром «Народный» снимают экологическое кино

Школьники из Нижнего Тагила совместно с центром «Народный» снимают экологическое кино

23 января 2025, 11:42
Фото: «Рифей».
Старшеклассники из Нижнего Тагила снимают приключенческий фильм об экологии. Помощь в создании киноленты оказывают команды экодома «Народный» и регионального оператора.

Ученики школы № 69 давно сотрудничают с мультицентром. Они прошли путь от участников мастер-классов до дипломированных лекторов просветительского курса «Защитники Земли». В прошлом году ребята самостоятельно провели серию экологических уроков и практикумов, используя наработки экодома. О своей работе школьники рассказывают в телеграм-канале «Зеленая революция».

Для погружения в тему видеопроизводства мы организовали для ребят экскурсию на городское телевидение и аудио-конференцию с московским режиссером-документалистом, снимающим экологическое кино. Ребята очень вдохновились общением, — пояснила руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Примечательно, что фильм создается в рамках проекта детских социальных инициатив «Люди будущего». Школьники рассчитывают, что их картину покажут на уроках «Разговоры о важном» и в местном кинотеатре. Кроме того, ребята уверены: подобные инициативы помогут повысить экологическую культуру молодежи. Сообщается также, что картина расскажет сверстникам о вопросах экологии и переработке отходов на понятном им языке.

В центре внимания — невероятные приключения главных героев, разбирающихся в вопросах экологии. У каждого героя своя история, с помощью которой он получает знания и делится ими со зрителем. Эпизоды полны сюрреализма и неожиданных поворотов событий, которые заставляют зрителей смеяться и удивляться, — пишут создатели в своей кинозаявке.

В ближайших планах школьников — знакомство с Нижнетагильским мусоросортировочным комплексом и Екатеринбургским производством по изготовлению гранулы из вторичного пластика.

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