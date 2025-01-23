Школьники из Нижнего Тагила совместно с центром «Народный» снимают экологическое кино

Posted 23 января, 11:42
Published 23 января, 11:42
Modified 23 января, 11:44
Updated 23 января, 11:44
Ученики школы № 69 давно сотрудничают с мультицентром. Они прошли путь от участников мастер-классов до дипломированных лекторов просветительского курса «Защитники Земли». В прошлом году ребята самостоятельно провели серию экологических уроков и практикумов, используя наработки экодома. О своей работе школьники рассказывают в телеграм-канале «Зеленая революция».
Для погружения в тему видеопроизводства мы организовали для ребят экскурсию на городское телевидение и аудио-конференцию с московским режиссером-документалистом, снимающим экологическое кино. Ребята очень вдохновились общением, — пояснила руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Примечательно, что фильм создается в рамках проекта детских социальных инициатив «Люди будущего». Школьники рассчитывают, что их картину покажут на уроках «Разговоры о важном» и в местном кинотеатре. Кроме того, ребята уверены: подобные инициативы помогут повысить экологическую культуру молодежи. Сообщается также, что картина расскажет сверстникам о вопросах экологии и переработке отходов на понятном им языке.
В центре внимания — невероятные приключения главных героев, разбирающихся в вопросах экологии. У каждого героя своя история, с помощью которой он получает знания и делится ими со зрителем. Эпизоды полны сюрреализма и неожиданных поворотов событий, которые заставляют зрителей смеяться и удивляться, — пишут создатели в своей кинозаявке.
В ближайших планах школьников — знакомство с Нижнетагильским мусоросортировочным комплексом и Екатеринбургским производством по изготовлению гранулы из вторичного пластика.