Школьники из Нижнего Тагила совместно с центром «Народный» снимают экологическое кино

Примечательно, что фильм создается в рамках проекта детских социальных инициатив «Люди будущего». Школьники рассчитывают, что их картину покажут на уроках «Разговоры о важном» и в местном кинотеатре. Кроме того, ребята уверены: подобные инициативы помогут повысить экологическую культуру молодежи. Сообщается также, что картина расскажет сверстникам о вопросах экологии и переработке отходов на понятном им языке.