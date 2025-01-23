Ситуацией с перемерзшей котельной в Березовском заинтересовалась прокуратура

Posted 23 января, 16:08
Published 23 января, 16:08
Modified 23 января, 16:10
Updated 23 января, 16:10
В Березовском прокуратура инициировала проверку после аварии в котельной, расположенной в Новоберезовском поселке, информацию об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Коммунальное ЧП произошло 23 января 2025 года около часа ночи. В результате котельную пришлось временно остановить, что привело к отключению отопления в 107 многоквартирных домах и 351 частном домовладении, где проживает примерно 12 тысяч граждан. Кроме того, тепло перестало подаваться в пять социальных учреждений, включая две школы и три дошкольных учреждения
Причиной аварийной ситуации стало замерзание участка водопроводной системы, соединяющей насосную станцию МУП БВКХ «Водоканал» с котельной. К 5:00 удалось восстановить работу котельной, однако с пониженной нагрузкой. Для устранения повреждений задействовали две ремонтные бригады численностью 18 человек и четыре единицы специализированной техники.
По состоянию на 12:00 того же дня котельная возобновила функционирование в штатном режиме, циркуляция теплоносителя была полностью восстановлена, однако параметры подачи тепла оставались сниженными. Позднее, около 15:10, подача тепла и в соцучреждения была восстановлена, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов в telegram-канале.
Сотрудники прокуратуры провели осмотр социальных объектов и посетили место, где проводились аварийно-восстановительные работы. По результатам проверки планируется принять необходимые меры. Также надзорники проконтролируют, чтобы населению сделали перерасчет.
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