Ситуацией с перемерзшей котельной в Березовском заинтересовалась прокуратура

Коммунальное ЧП произошло 23 января 2025 года около часа ночи. В результате котельную пришлось временно остановить, что привело к отключению отопления в 107 многоквартирных домах и 351 частном домовладении, где проживает примерно 12 тысяч граждан. Кроме того, тепло перестало подаваться в пять социальных учреждений, включая две школы и три дошкольных учреждения