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Posted 23 января, 16:08

Published 23 января, 16:08

Modified 23 января, 16:10

Updated 23 января, 16:10

В Березовском прокуратура проверила котельную после аварии из-за замерзших труб

Ситуацией с перемерзшей котельной в Березовском заинтересовалась прокуратура

23 января 2025, 16:08
Фото: 1MI.

В Березовском прокуратура проверила котельную после аварии из-за замерзших труб

12 тысяч человек, две школы и три детских сада оказались без тепла после аварии на котельной в одном из поселков Березовского. На место коммунальной аварии выехали представители прокуратуры.

В Березовском прокуратура инициировала проверку после аварии в котельной, расположенной в Новоберезовском поселке, информацию об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Коммунальное ЧП произошло 23 января 2025 года около часа ночи. В результате котельную пришлось временно остановить, что привело к отключению отопления в 107 многоквартирных домах и 351 частном домовладении, где проживает примерно 12 тысяч граждан. Кроме того, тепло перестало подаваться в пять социальных учреждений, включая две школы и три дошкольных учреждения

Причиной аварийной ситуации стало замерзание участка водопроводной системы, соединяющей насосную станцию МУП БВКХ «Водоканал» с котельной. К 5:00 удалось восстановить работу котельной, однако с пониженной нагрузкой. Для устранения повреждений задействовали две ремонтные бригады численностью 18 человек и четыре единицы специализированной техники.

По состоянию на 12:00 того же дня котельная возобновила функционирование в штатном режиме, циркуляция теплоносителя была полностью восстановлена, однако параметры подачи тепла оставались сниженными. Позднее, около 15:10, подача тепла и в соцучреждения была восстановлена, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов в telegram-канале.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр социальных объектов и посетили место, где проводились аварийно-восстановительные работы. По результатам проверки планируется принять необходимые меры. Также надзорники проконтролируют, чтобы населению сделали перерасчет.

23 января в Тагиле залило кипятком многоэтажный дом.

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#Дарья Бобровицкая#Прокуратура#Березовский#ЖКХ#Отопление#Котельная#Перерасчет#Екатеринбург#Авария
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