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Posted 23 января, 06:28

Published 23 января, 06:28

Modified 23 января, 06:30

Updated 23 января, 06:30

Сотрудник минкульта Пермского края обвинил министра в избиении

Сотрудник минкульта Пермского края обвинил министра в избиении

23 января 2025, 06:28
Фото: Изображение Midjourney.
В Пермском крае сотрудник министерства культуры обвинил свою начальницу Аллу Платонову в том, что она его избила.

По словам мужчины, начальница накинулась на него в присутствии коллег, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Сначала она забрала у него банковские карточки и телефон, а когда он хотел их вернуть, Платонова толкала его на пол, выкручивала руки, царапала и срывала с него одежду. Потерпевший рассказал, что у него в результате сотрясение мозга.

При этом полицейские возбудили дело за побои не на нападавшую, а на мужчину. Также ему не стали оформлять больничный и лечить в больнице.

Напомним, ночью 1 января 2025 года в Екатеринбурге мужчина ударил ножом прохожего. Пострадавшего отвезли в клинику. Полицейские начали поиски злоумышленника.

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