Сотрудник минкульта Пермского края обвинил министра в избиении

Posted 23 января, 06:28
Published 23 января, 06:28
Modified 23 января, 06:30
Updated 23 января, 06:30
По словам мужчины, начальница накинулась на него в присутствии коллег, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Сначала она забрала у него банковские карточки и телефон, а когда он хотел их вернуть, Платонова толкала его на пол, выкручивала руки, царапала и срывала с него одежду. Потерпевший рассказал, что у него в результате сотрясение мозга.
При этом полицейские возбудили дело за побои не на нападавшую, а на мужчину. Также ему не стали оформлять больничный и лечить в больнице.
Напомним, ночью 1 января 2025 года в Екатеринбурге мужчина ударил ножом прохожего. Пострадавшего отвезли в клинику. Полицейские начали поиски злоумышленника.