Спектакли двух театров в Екатеринбурге номинированы на премию «Золотая маска»

Posted 23 января, 06:25
Published 23 января, 06:25
Modified 23 января, 06:27
Updated 23 января, 06:27
Список номинантов по итогам сезона 2023-2024 был утвержден на заседании Секретариата СТД РФ, сообщается на странице Свердловского академического театра драмы.
Напомним, «Золотая маска» была утверждена в 1993 году. Она присуждается за достижения в области театрального искусства. В конце августа 2023 года было принято решение о создании собственной премии и фестиваля, выйдя из состава участников действующей организации. Президентом премии стал Владимир Машков. В декабре в России появилось новое положение, которое начнет действовать с 1 февраля 2025 года. Теперь в лауреаты может попасть только спектакль.
Ранее спектакль тагильского Нового молодежного театра попал в программу Фестиваля театров малых городов.