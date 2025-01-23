Спектакли двух театров в Екатеринбурге номинированы на премию «Золотая маска»

Напомним, «Золотая маска» была утверждена в 1993 году. Она присуждается за достижения в области театрального искусства. В конце августа 2023 года было принято решение о создании собственной премии и фестиваля, выйдя из состава участников действующей организации. Президентом премии стал Владимир Машков. В декабре в России появилось новое положение, которое начнет действовать с 1 февраля 2025 года. Теперь в лауреаты может попасть только спектакль.