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Posted 23 января, 06:25

Published 23 января, 06:25

Modified 23 января, 06:27

Updated 23 января, 06:27

Спектакли двух театров в Екатеринбурге номинированы на премию «Золотая маска»

Спектакли двух театров в Екатеринбурге номинированы на премию «Золотая маска»

23 января 2025, 06:25
Фото: 1MI.
Два спектакля культурных учреждений Екатеринбурга стали номинантами премии «Золотая маска». Это спектакль «Любой ценой» Свердловского академического театра драмы, а также постановка «Баядера» Свердловской музкомедии.

Список номинантов по итогам сезона 2023-2024 был утвержден на заседании Секретариата СТД РФ, сообщается на странице Свердловского академического театра драмы.

Напомним, «Золотая маска» была утверждена в 1993 году. Она присуждается за достижения в области театрального искусства. В конце августа 2023 года было принято решение о создании собственной премии и фестиваля, выйдя из состава участников действующей организации. Президентом премии стал Владимир Машков. В декабре в России появилось новое положение, которое начнет действовать с 1 февраля 2025 года. Теперь в лауреаты может попасть только спектакль.

Ранее спектакль тагильского Нового молодежного театра попал в программу Фестиваля театров малых городов.

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#Ирина Кирилова#Общество#Культура#Свердловская область#Спектакль#Премия#Театр#Екатеринбург
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