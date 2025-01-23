Стали известны подробности убийства семьи 32-летней давности в Каменске-Уральском

Posted 23 января, 12:04
Published 23 января, 12:04
Modified 23 января, 12:06
Updated 23 января, 12:06
В праздничную ночь мужчина лишил жизни семь человек: супружескую пару с двумя детьми и их друзей. Семья познакомилась с убийцей в электричке и позвала его в гости, пишет ЕАН.
Когда новый знакомый стал всех убивать, один из детей спрятался под ванной, однако преступник убил и его. После этого он скрылся в неизвестном направлении.
Спустя много лет полицейские задержали мужчину, который стал подозреваемым по данному делу. Он проживает в Благовещенске. 23 января 2025 года его отправили под стражу до 8 марта, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, жителя Верхотурья приговорили к 9 годам ИК за убийство знакомого, которое он совершил во время конфликта.