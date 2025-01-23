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Posted 23 января, 12:04

Published 23 января, 12:04

Modified 23 января, 12:06

Updated 23 января, 12:06

Стали известны подробности убийства семьи 32-летней давности в Каменске-Уральском

Стали известны подробности убийства семьи 32-летней давности в Каменске-Уральском

23 января 2025, 12:04
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском задержали 53-летнего жителя Благовещенска по подозрению в убийстве семьи, которое произошло в новогоднюю ночь в 1993 году.

В праздничную ночь мужчина лишил жизни семь человек: супружескую пару с двумя детьми и их друзей. Семья познакомилась с убийцей в электричке и позвала его в гости, пишет ЕАН.

Когда новый знакомый стал всех убивать, один из детей спрятался под ванной, однако преступник убил и его. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Спустя много лет полицейские задержали мужчину, который стал подозреваемым по данному делу. Он проживает в Благовещенске. 23 января 2025 года его отправили под стражу до 8 марта, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, жителя Верхотурья приговорили к 9 годам ИК за убийство знакомого, которое он совершил во время конфликта.

Житель Верхотурья убил топором знакомого
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