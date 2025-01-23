Старая чугунная сковорода засияла: нанесла эту пасту — ржавчина исчезла на глазах

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Чугунные сковороды — настоящая находка для каждой кухни. Они не только помогают приготовить вкусные блюда, но и служат годами, если правильно за ними ухаживать. Но, увы, иногда на них появляется ржавчина. Однако это не повод паниковать или выбрасывать ваш любимый кухонный инструмент.