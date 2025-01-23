Старая чугунная сковорода засияла: нанесла эту пасту — ржавчина исчезла на глазах

Posted 23 января, 09:42
Published 23 января, 09:42
Modified 23 января, 09:44
Updated 23 января, 09:44
Если вы обнаружили ржавчину на своей чугунной сковороде, не расстраивайтесь — это вполне поправимо. А самое главное, вам не придется покупать дорогие чистящие средства. Обычные сода и соль отлично справятся с задачей.
Смешайте два средства в равных пропорциях, а затем насыпьте на дно сковороды. Слегка смочите губку или щетку водой и начинайте круговыми движениями аккуратно тереть поверхность. Необходимо уделить особое внимание местам с ржавчиной. После того как ржавчина исчезнет, хорошо промойте сковороду теплой водой.
Очень важно тщательно высушить сковороду после обработки. Лучше всего поставить её на слабый огонь, чтобы остатки влаги испарились. Затем нанесите тонкий слой масла, чтобы предотвратить появление новой ржавчины.
Почему сода и соль эффективны против ржавчины? Сода — натуральный абразив, который помогает мягко удалить загрязнения, не повреждая поверхность чугунной сковороды. Соль же действует как усилитель, позволяя удалять даже стойкую ржавчину. Вместе они работают, как настоящая команда, и очищают сковороду, не вызывая коррозии.
Кстати, соль и соду можно использовать и по отдельности, особенно в тех случаях, если ржавчины на сковороде не так много. Например, можно приготовить кремообразную пасту из соды.
Нанесите ее на ржавые участки сковородки и оставьте на 15-20 минут. За это время сода хорошо растворит ржавчину, и вы сможете легко удалить её при помощи губки или салфетки, — такой совет приводит портал Pravda.ru.
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