Три проекта тагильчан победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Posted 23 января, 16:22
Published 23 января, 16:22
Modified 23 января, 16:25
Updated 23 января, 16:25
Благотворительный фонд «Независимость» представил проект «Человек везде человек», направленный на отстаивание гражданских прав и свобод. Реализация запланированных мероприятий рассчитана на 12 месяцев, сообщили в пресс-службе мэрии.
АНО «Яшма», занимающаяся социальным обслуживанием населения представила на конкурс программу под названием «Мошенник хитер — „не ведись“ и информацией с ним не делись!». Ее цель — защита представителей старшего поколения от преступных махинаций. Пожилые люди зачастую становятся мишенью злоумышленников из-за своей доверчивости и открытости. В рамках проекта планируется масштабная просветительская деятельность в Дзержинском районе, включающая подготовку специалистов и добровольцев для работы с пенсионерами, создание понятных информационных материалов и организация коллективных обучающих встреч.
Свердловская региональная общественная организация «Город добрых людей» выступила с проектом «На волне», ориентированным на поддержку молодежи от 13 до 18 лет. Основное внимание будет уделено подросткам в сложной жизненной ситуации: сиротам, воспитанникам приемных семей, иногородним учащимся колледжей, проживающим в общежитиях, и другим представителям групп риска.
Отрадно, что тагильчане находят поддержку своим инициативам не только на местном и региональном, но и на федеральном уровне, — отметил Глава города Владислав Пинаев. — Сегодняшние победители — неравнодушные и активные люди. Их деятельность направлена на помощь, поддержку, повышение качества жизни тагильчан. Уверен в успешной реализации проектов-победителей, — прокомментировал итоги конкурса мэр Владислав Пинаев.
Совокупный объем финансирования проектов составит 8,6 миллионов рублей.
В конце 2024 года гранты на новые спектакли получили тагильские театры.