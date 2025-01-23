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Posted 23 января, 16:22

Published 23 января, 16:22

Modified 23 января, 16:25

Updated 23 января, 16:25

Три НКО Нижнего Тагила выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов

Три проекта тагильчан победили в конкурсе Фонда президентских грантов

23 января 2025, 16:22
Фото: Изображение Midjourney.

Три НКО Нижнего Тагила выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов

Завершился первый этап конкурсного отбора проектов Фонда президентских грантов текущего года. Среди победителей оказались три инициативы, представленные жителями Нижнего Тагила.

Благотворительный фонд «Независимость» представил проект «Человек везде человек», направленный на отстаивание гражданских прав и свобод. Реализация запланированных мероприятий рассчитана на 12 месяцев, сообщили в пресс-службе мэрии.

АНО «Яшма», занимающаяся социальным обслуживанием населения представила на конкурс программу под названием «Мошенник хитер — „не ведись“ и информацией с ним не делись!». Ее цель — защита представителей старшего поколения от преступных махинаций. Пожилые люди зачастую становятся мишенью злоумышленников из-за своей доверчивости и открытости. В рамках проекта планируется масштабная просветительская деятельность в Дзержинском районе, включающая подготовку специалистов и добровольцев для работы с пенсионерами, создание понятных информационных материалов и организация коллективных обучающих встреч.

Свердловская региональная общественная организация «Город добрых людей» выступила с проектом «На волне», ориентированным на поддержку молодежи от 13 до 18 лет. Основное внимание будет уделено подросткам в сложной жизненной ситуации: сиротам, воспитанникам приемных семей, иногородним учащимся колледжей, проживающим в общежитиях, и другим представителям групп риска.

Отрадно, что тагильчане находят поддержку своим инициативам не только на местном и региональном, но и на федеральном уровне, — отметил Глава города Владислав Пинаев. — Сегодняшние победители — неравнодушные и активные люди. Их деятельность направлена на помощь, поддержку, повышение качества жизни тагильчан. Уверен в успешной реализации проектов-победителей, — прокомментировал итоги конкурса мэр Владислав Пинаев.

Совокупный объем финансирования проектов составит 8,6 миллионов рублей.

В конце 2024 года гранты на новые спектакли получили тагильские театры.

Пять общественных проектов Нижнего Тагила поддержал Фонд президентских грантов
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