Три проекта тагильчан победили в конкурсе Фонда президентских грантов

АНО «Яшма», занимающаяся социальным обслуживанием населения представила на конкурс программу под названием «Мошенник хитер — „не ведись“ и информацией с ним не делись!». Ее цель — защита представителей старшего поколения от преступных махинаций. Пожилые люди зачастую становятся мишенью злоумышленников из-за своей доверчивости и открытости. В рамках проекта планируется масштабная просветительская деятельность в Дзержинском районе, включающая подготовку специалистов и добровольцев для работы с пенсионерами, создание понятных информационных материалов и организация коллективных обучающих встреч.