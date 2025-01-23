Учеников школы №181 в Екатеринбурге эвакуировали

Posted 23 января, 13:09
Published 23 января, 13:09
Modified 23 января, 13:12
Updated 23 января, 13:12
Сообщается, что в спортзале сгорели щиток и серверная, а также прорвало трубу. Из-за этого школьников пришлось эвакуировать из здания, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По вентиляции запах распространился по всей школе. Сказали, что отключат свет из-за этого ЧП, — рассказал очевидец.
Напомним, 13 января 2025 года в Екатеринбурге эвакуировали детей из школы №13 после того, как поступил звонок о том, что здание якобы заминировано.