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Posted 23 января, 13:09

Published 23 января, 13:09

Modified 23 января, 13:12

Updated 23 января, 13:12

Учеников школы №181 в Екатеринбурге эвакуировали

Учеников школы №181 в Екатеринбурге эвакуировали

23 января 2025, 13:09
Фото: 1MI.
В школе №181 в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за которой пришлось эвакуировать учеников. Инцидент произошел 23 января 2025 года.

Сообщается, что в спортзале сгорели щиток и серверная, а также прорвало трубу. Из-за этого школьников пришлось эвакуировать из здания, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По вентиляции запах распространился по всей школе. Сказали, что отключат свет из-за этого ЧП, — рассказал очевидец.

Напомним, 13 января 2025 года в Екатеринбурге эвакуировали детей из школы №13 после того, как поступил звонок о том, что здание якобы заминировано.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Школьники#Школа#Эвакуация#ЧП#Коммунальная авария#18+#Екатеринбург#Инцидент
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