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Posted 23 января, 05:24

Published 23 января, 05:24

Modified 23 января, 05:26

Updated 23 января, 05:26

В Екатеринбурге под окнами жилого дома было найдено тело подростка

В Екатеринбурге под окнами жилого дома было найдено тело подростка

23 января 2025, 05:24
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 15-летний мальчик выпал из окна и скончался. Трагедия случилась 22 января вечером на улице Советская, 39.

По словам очевидцев, на место приехали два полицейских автомобиля. Тело подростка было поднято на скамейку. На мальчике была надета домашняя одежда. Также очевидцы рассказали, что вокруг тела было много крови, а с места уводили плачущую женщину.

Соседи утверждают, что в момент случившегося дома находился только отец. Он выбежал на улицу после произошедшего и кричал «Зачем?!». После этого была вызвана скорая, пишет Е1.

Ранее тело девушки было найдено на станции метро в Екатеринбурге.

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