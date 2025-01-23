В Екатеринбурге под окнами жилого дома было найдено тело подростка

Posted 23 января, 05:24
Published 23 января, 05:24
Modified 23 января, 05:26
Updated 23 января, 05:26
По словам очевидцев, на место приехали два полицейских автомобиля. Тело подростка было поднято на скамейку. На мальчике была надета домашняя одежда. Также очевидцы рассказали, что вокруг тела было много крови, а с места уводили плачущую женщину.
Соседи утверждают, что в момент случившегося дома находился только отец. Он выбежал на улицу после произошедшего и кричал «Зачем?!». После этого была вызвана скорая, пишет Е1.
Ранее тело девушки было найдено на станции метро в Екатеринбурге.