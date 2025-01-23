В России запускают новые удобные онлайн-сервисы для автовладельцев

Posted 23 января, 17:35
Published 23 января, 17:35
Modified 23 января, 17:35
Updated 23 января, 17:35
Владельцы автомобилей премиум-класса стремятся к надежности и заинтересованы в комфортной работе с новыми онлайн-сервисами. Такие электронные инструменты дают множество дополнительных возможностей — от удаленного управления до диагностики технического состояния машины.
Системы онлайн-сервисов на авторынке были созданы для того, чтобы автомобилист мог достать из кармана смартфон и удаленно управлять различными функциями автомобиля, получая при этом необходимую информацию. Так функционируют BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz User Experience, Audi connect, Volvo On Call и EXEED Connect (для премиальных моделей внедорожников EXEED RX и VX). Об этом пишет newsnn.ru.
Например, в системе EXEED Connect, кроме возможности удаленно управлять опциями автомобиля через приложение (запуск двигателя и климатической системы, активация обогрева сидений, руля, лобового стекла), можно изучить данные о пробеге, о среднем расходе топлива и запасе, о ходе автомобиля и о давлении в шинах.
Ключевой задачей при разработке таких сервисов является обеспечение безопасности и комфорта. Кроме того, владельцы внедорожников класса «Премиум» могут воспользоваться дополнительными возможностями — получать обновляющиеся данные о состоянии машины в любой момент и в любом месте, а также информацию о загруженности автотрасс, о пробках и о погоде в ходе движения авто. Умная программа способна оповещать владельца авто о дате предстоящего техобслуживания или о плановых работах в официальном дилерском центре.
В современном мире онлайн-сервисы являются для автомобилистов необходимостью — особенно это касается владельцев машин премиум-класса. Самыми важными являются безопасность и оптимизация использования транспортного средства. Нужно лишь выбрать самый подходящий вариант, позволяющий автовладельцу полностью контролировать свою машину.