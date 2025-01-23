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Posted 23 января, 17:35

Published 23 января, 17:35

Modified 23 января, 17:35

Updated 23 января, 17:35

В России запускают новые удобные онлайн-сервисы для автовладельцев

В России запускают новые удобные онлайн-сервисы для автовладельцев

23 января 2025, 17:35
Фото: Изображение Midjourney.
Следствием ухода некоторых зарубежных брендов с российского автомобильного рынка стали освободившиеся перспективные ниши. Их быстро занимают компании, технологии которых не только не уступают конкурентам, но порой даже превосходят их.

Владельцы автомобилей премиум-класса стремятся к надежности и заинтересованы в комфортной работе с новыми онлайн-сервисами. Такие электронные инструменты дают множество дополнительных возможностей — от удаленного управления до диагностики технического состояния машины.

Системы онлайн-сервисов на авторынке были созданы для того, чтобы автомобилист мог достать из кармана смартфон и удаленно управлять различными функциями автомобиля, получая при этом необходимую информацию. Так функционируют BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz User Experience, Audi connect, Volvo On Call и EXEED Connect (для премиальных моделей внедорожников EXEED RX и VX). Об этом пишет newsnn.ru.

Например, в системе EXEED Connect, кроме возможности удаленно управлять опциями автомобиля через приложение (запуск двигателя и климатической системы, активация обогрева сидений, руля, лобового стекла), можно изучить данные о пробеге, о среднем расходе топлива и запасе, о ходе автомобиля и о давлении в шинах.

Ключевой задачей при разработке таких сервисов является обеспечение безопасности и комфорта. Кроме того, владельцы внедорожников класса «Премиум» могут воспользоваться дополнительными возможностями — получать обновляющиеся данные о состоянии машины в любой момент и в любом месте, а также информацию о загруженности автотрасс, о пробках и о погоде в ходе движения авто. Умная программа способна оповещать владельца авто о дате предстоящего техобслуживания или о плановых работах в официальном дилерском центре.

В современном мире онлайн-сервисы являются для автомобилистов необходимостью — особенно это касается владельцев машин премиум-класса. Самыми важными являются безопасность и оптимизация использования транспортного средства. Нужно лишь выбрать самый подходящий вариант, позволяющий автовладельцу полностью контролировать свою машину.

#Авто
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