В России запускают новые удобные онлайн-сервисы для автовладельцев

Ключевой задачей при разработке таких сервисов является обеспечение безопасности и комфорта. Кроме того, владельцы внедорожников класса «Премиум» могут воспользоваться дополнительными возможностями — получать обновляющиеся данные о состоянии машины в любой момент и в любом месте, а также информацию о загруженности автотрасс, о пробках и о погоде в ходе движения авто. Умная программа способна оповещать владельца авто о дате предстоящего техобслуживания или о плановых работах в официальном дилерском центре.