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Posted 23 января, 05:01

Published 23 января, 05:01

Modified 23 января, 05:03

Updated 23 января, 05:03

В Свердловской области на рынке труда сохраняется дефицит кадров

В Свердловской области на рынке труда сохраняется дефицит кадров

23 января 2025, 05:01
Фото: Изображение Midjourney.
Дефицит кадров в Свердловской области сохраняется по итогам 2024 года. Так, на одну вакансию в регионе приходится 3,2 резюме. Это говорит о том, что наблюдается дефицит, так как нормальный показатель — 4 резюме на одну вакансию.

Однако на данный момент наблюдается смягчение нехватки кадров. В целом в России был достигнут баланс спроса и предложения, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Наибольший спрос на кадры зафиксирован в Свердловской области. Больше всего сотрудников требуется среди рабочего персонала, сферы продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания, а также в сфере строительства и недвижимости. Кроме того, возросла потребность в специалистах розничной торговли, сферы транспорта и страхования.

Соискатели тоже стали вести себя активнее. Наибольший интерес они проявляют в направлении продаж и обслуживания, а также люди заинтересованы в вакансиях в сфере рабочего персонала.

Ранее стало известно, что в Свердловской области наблюдается нехватка огнеборцев.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Статистика#Вакансия#Дефицит#Кадры#Екатеринбург
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