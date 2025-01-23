В Свердловской области на рынке труда сохраняется дефицит кадров

Posted 23 января, 05:01
Published 23 января, 05:01
Modified 23 января, 05:03
Updated 23 января, 05:03
Однако на данный момент наблюдается смягчение нехватки кадров. В целом в России был достигнут баланс спроса и предложения, сообщили в пресс-службе HeadHunter.
Наибольший спрос на кадры зафиксирован в Свердловской области. Больше всего сотрудников требуется среди рабочего персонала, сферы продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания, а также в сфере строительства и недвижимости. Кроме того, возросла потребность в специалистах розничной торговли, сферы транспорта и страхования.
Соискатели тоже стали вести себя активнее. Наибольший интерес они проявляют в направлении продаж и обслуживания, а также люди заинтересованы в вакансиях в сфере рабочего персонала.
Ранее стало известно, что в Свердловской области наблюдается нехватка огнеборцев.