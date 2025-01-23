В Свердловскую область придет ветер до 18 м/с

Posted 23 января, 08:43
Published 23 января, 08:43
Modified 23 января, 08:45
Updated 23 января, 08:45
В последний рабочий день на текущей неделе ветер в регионе станет сильнее до 18 метров, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Из-за прогноза свердловчанам не следует находиться возле уличных баннеров и неустойчивых объектов, не стоять около стен домов, а также не оставлять транспорт около деревьев. Также нужно одеваться в соответствии с погодой.
Напомним, ночью 23 января 2025 года в Свердловской области местами похолодало до -32 градусов.