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Posted 23 января, 08:43

Published 23 января, 08:43

Modified 23 января, 08:45

Updated 23 января, 08:45

В Свердловскую область придет ветер до 18 м/с

В Свердловскую область придет ветер до 18 м/с

23 января 2025, 08:43
Фото: 1MI.
В Свердловской области прогнозируется сильный ветер 24 января 2025 года.

В последний рабочий день на текущей неделе ветер в регионе станет сильнее до 18 метров, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Из-за прогноза свердловчанам не следует находиться возле уличных баннеров и неустойчивых объектов, не стоять около стен домов, а также не оставлять транспорт около деревьев. Также нужно одеваться в соответствии с погодой.

Напомним, ночью 23 января 2025 года в Свердловской области местами похолодало до -32 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Ветер#Прогноз#Окружающая среда#Зима#Природа#Екатеринбург#Рекомендации#МЧС
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