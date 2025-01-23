В Татарстане разовые выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

Posted 23 января, 14:52
Published 23 января, 14:52
Modified 23 января, 14:52
Updated 23 января, 14:52
Из этой суммы 2,1 миллиона рублей приходится на региональную поддержку от Татарстана, 400 тысяч выделяет Минобороны на федеральном уровне, а местные власти и предприятия добавляют до 300 тысяч рублей. Новые условия по программе поддержки будут действовать до 1 апреля 2025 года.
Участники специальной военной операции ежемесячно получают от 210 тысяч рублей. Единовременные выплаты предназначены для всех, кто подписывает контракт в Татарстане. Для граждан из других регионов и иностранцев предусмотрено возмещение расходов на проезд и проживание во время оформления документов.
Процесс оформления занимает один день в центре контрактной службы «Батыр» в Казани, где помогают собрать все необходимые документы, пройти медицинское обследование, определить категорию годности и получить полагающиеся выплаты и льготы.
Иностранные граждане и их семьи могут рассчитывать на помощь в получении российского гражданства и ИНН, сообщает inkazan.ru.
Финансовая программа поддержки контрактников начала действовать 6 июля 2024 года.
Дополнительная информация об условиях службы, выплатах и льготах доступна на сайте центра «Батыр» и портале «Забота о своих».
Более подробные сведения о контрактной службе в Вооружённых Силах РФ, премиях, льготах и выплатах можно найти на сайте heroes-tatarstan.ru или узнать по номеру 117.
Также можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда), который находится по адресу: Казань, улица Аэропортовская, 1/40. Контактный телефон (843) 221-44-52. Возможны консультации через федеральную горячую линию 8 800 222 59 00 или межрегиональный кол-центр по номеру 117.