В Татарстане разовые выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

Из этой суммы 2,1 миллиона рублей приходится на региональную поддержку от Татарстана, 400 тысяч выделяет Минобороны на федеральном уровне, а местные власти и предприятия добавляют до 300 тысяч рублей. Новые условия по программе поддержки будут действовать до 1 апреля 2025 года.