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Posted 23 января, 13:40

Published 23 января, 13:40

Modified 23 января, 13:42

Updated 23 января, 13:42

В центре Екатеринбурга найдены старинные оружие и деньги

В центре Екатеринбурга найдены старинные оружие и деньги

23 января 2025, 13:40
Фото: Акт историко-культурной экспертизы.
В Екатеринбурге на территории строительства нового помещения ФСБ на улице Вайнера обнаружили раритетные монеты и оружие.

Во время расчистки булыжной дороги работники обнаружили обломок огнестрельного оружия, пули и гильзы, а также монету 1925 года. Также была найдена монетка 1875 года. Сведения об этом есть в документации историко-культурного исследования.

Данная территория была признана памятником культурного слоя Екатеринбурга. Однако, несмотря на статус, здесь разрешили проводить работы.

Напомним, в Свердловской области были найдены подпольные мастерские по изготовлению оружия.

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