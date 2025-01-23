В центре Екатеринбурга найдены старинные оружие и деньги

Posted 23 января, 13:40
Published 23 января, 13:40
Modified 23 января, 13:42
Updated 23 января, 13:42
Во время расчистки булыжной дороги работники обнаружили обломок огнестрельного оружия, пули и гильзы, а также монету 1925 года. Также была найдена монетка 1875 года. Сведения об этом есть в документации историко-культурного исследования.
Данная территория была признана памятником культурного слоя Екатеринбурга. Однако, несмотря на статус, здесь разрешили проводить работы.
Напомним, в Свердловской области были найдены подпольные мастерские по изготовлению оружия.