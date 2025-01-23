Ветеран ВОВ Вениамин Соболев из Нижнего Тагила отметил 100-летний юбилей

Свои детство и юность Соболев провел в Ленинградской области. Окончив школу, он отправился работать на моторемонтный завод. Там он был учеником токаря. Однако началась война и в августе 1941 года молодой человек попал в добровольческий батальон. Через месяц он получил тяжелое ранение и был эвакуирован в 1942 году.