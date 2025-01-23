Ветеран ВОВ Вениамин Соболев из Нижнего Тагила отметил 100-летний юбилей

Posted 23 января, 04:45
Published 23 января, 04:45
Modified 23 января, 04:47
Updated 23 января, 04:47
Свои детство и юность Соболев провел в Ленинградской области. Окончив школу, он отправился работать на моторемонтный завод. Там он был учеником токаря. Однако началась война и в августе 1941 года молодой человек попал в добровольческий батальон. Через месяц он получил тяжелое ранение и был эвакуирован в 1942 году.
Поправившись, Вениамин Александрович снова отправился на фронт. В этот раз он попал в батальон связи. Победу над фашистами мужчина встретил в Германии и осенью 1945 года вернулся домой. У него имеются Орден Красной Звезды и Красного Знамени.
В Нижний Тагил фронтовик переехал в 1957 году вместе со своей женой. Он устроился работать шофером на гормолзавод. Потом он работал бригадиром слесарей и затем начальником газовой котельной.
Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, в городе проживают 10 фронтовиков. Они, а также другие участники войны получат юбилейную медаль в честь 80-летия победы.
Напомним, ранее стало известно о том, что в честь 80-летия победы ветераны Свердловской области получат по 25 тысяч рублей.