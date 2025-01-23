tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 05:34

Published 23 января, 05:34

Modified 23 января, 05:36

Updated 23 января, 05:36

Водитель в Нижнем Тагиле получил срок за угон авто и ДТП с двумя погибшими

Водитель в Нижнем Тагиле получил срок за угон авто и ДТП с двумя погибшими

23 января 2025, 05:34
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле Тагилстроевский суд вынес приговор в отношении мужчины, который угнал автомобиль в пьяном состоянии и попал на нем в ДТП. Инцидент стал причиной смерти двух человек.

Тагильчанин был признан виновным в угоне авто без цели хищения, управлении им в состоянии опьянения, а также ДТП с двумя погибшими.

Суд установил, что 30 августа 2024 года мужчина был пьян. Он угнал автомобиль и ездил на нем по городским улицам. В какой-то момент он совершил наезд на двух пешеходов. Один из них скончался на месте, а второй уже в больнице, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Также суд удовлетворил требования потерпевших о компенсации. Так, каждому будут выплачены по 1,5 млн рублей.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле женщина села пьяной за руль и устроила ДТП.

Lada вылетела с трассы в Свердловской области и врезалась в ЛЭП
Узнать подробнее
Читайте также:
Движение машин ограничили на Тюменском тракте из-за ДТП2 смертельных ДТП за день произошли в Свердловской области4 человека пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом
#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ДТП#Суд#Криминал#Приговор#Водитель#Погибшие#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика