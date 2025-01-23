Водитель в Нижнем Тагиле получил срок за угон авто и ДТП с двумя погибшими

Суд установил, что 30 августа 2024 года мужчина был пьян. Он угнал автомобиль и ездил на нем по городским улицам. В какой-то момент он совершил наезд на двух пешеходов. Один из них скончался на месте, а второй уже в больнице, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.