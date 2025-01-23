Волонтеры в Нижнем Тагиле получили награды за ликвидацию ЧП на улице Сибирская, 81

Posted 23 января, 06:56
Published 23 января, 06:56
Modified 23 января, 06:58
Updated 23 января, 06:58
Также волонтеры отряда получили награды от руководителей отряда «ФЕНИКС» за преданность делу.
Все огромные молодцы все достойны большего, — сообщает глава отряда Павел Фетисов.
Кроме того, обговаривались планы по взаимодействию с ведомствами на текущий год. Как отмечает Фетисов, все готовы сотрудничать дальше и помогать людям в городе.
Ранее Владислав Пинаев наградил 163 жителей Нижнего Тагила за помощь в ликвидации последствий случившегося.