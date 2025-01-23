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Posted 23 января, 06:56

Published 23 января, 06:56

Modified 23 января, 06:58

Updated 23 января, 06:58

Волонтеры в Нижнем Тагиле получили награды за ликвидацию ЧП на улице Сибирская, 81

Волонтеры в Нижнем Тагиле получили награды за ликвидацию ЧП на улице Сибирская, 81

23 января 2025, 06:56
Фото: Павел Фетисов.
Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
22 января 2025 года волонтеры поискового отряда «Феникс» из Нижнего Тагила получили благодарности от главы города Владислава Пинаева за помощь в ликвидации ЧС после взрыва дома на улице Сибирской, 81.
Также волонтеры отряда получили награды от руководителей отряда «ФЕНИКС» за преданность делу.
Все огромные молодцы все достойны большего, — сообщает глава отряда Павел Фетисов.

Кроме того, обговаривались планы по взаимодействию с ведомствами на текущий год. Как отмечает Фетисов, все готовы сотрудничать дальше и помогать людям в городе.

Ранее Владислав Пинаев наградил 163 жителей Нижнего Тагила за помощь в ликвидации последствий случившегося.

Как изменилась жизнь пострадавших тагильчан после взрыва на Сибирской, 81
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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Награждение#Благодарность#Екатеринбург#Поисковой отряд#Волонтер#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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