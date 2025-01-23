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Posted 23 января, 07:12

Published 23 января, 07:12

Modified 23 января, 07:14

Updated 23 января, 07:14

Женщина попала под машину на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Женщина попала под машину на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

23 января 2025, 07:12
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В Нижнем Тагиле 46-летняя женщина пострадала в результате наезда автомобиля Kia Ceed на Балакинской улице. ДТП произошло вечером 22 января 2025 года.

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, на котором не было светофора. В какой-то момент ее сбила иномарка. Пострадавшую отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

За рулем автомобиля сидела 18-летняя девушка. По ее словам, она заметила пешехода слишком поздно и не успела затормозить. Известно, что она управляет машиной полгода и за это время один раз привлекалась за нарушение ПДД.

Напомним, 22 января 2025 года в Екатеринбурге девушка попала под машину на улице Блюхера.

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