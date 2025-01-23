Женщина попала под машину на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted 23 января, 07:12
Published 23 января, 07:12
Modified 23 января, 07:14
Updated 23 января, 07:14
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, на котором не было светофора. В какой-то момент ее сбила иномарка. Пострадавшую отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
За рулем автомобиля сидела 18-летняя девушка. По ее словам, она заметила пешехода слишком поздно и не успела затормозить. Известно, что она управляет машиной полгода и за это время один раз привлекалась за нарушение ПДД.
Напомним, 22 января 2025 года в Екатеринбурге девушка попала под машину на улице Блюхера.