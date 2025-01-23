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Posted 23 января, 10:49

Published 23 января, 10:49

Modified 23 января, 10:51

Updated 23 января, 10:51

Жительница Екатеринбурга хотела заработать на маркетплейсе, но лишилась 330 тысяч

23 января 2025, 10:49
Жительница Екатеринбурга потеряла 330 тысяч рублей из-за новой схемы мошенничества. Она нашла в интернете предложение о заработке на маркетплейсе и откликнулась на него.

«Компания» обещала заработок легких денег за лайки на определенные товары. После этого оказалось, что этим задачи работника не ограничиваются. Нужно было кликать по указанным товарам, чтобы они стали популярнее. Каждый такой клик стоит 60 рублей. В день можно заработать до 3,6 тысячи рублей.

Чтобы доказать реальность заработка, девушке даже перевели 300 рублей за первую работу. Но позднее задания стали другими. Горожанку просили выкупать товары и переводить средства людям по номерам телефона. Предполагалось, что посылки не будут доставлены, вместо этого девушке вернут деньги обратно и еще прибавят к ним 20%. Выплаты при этом должны были начисляться через другой сайт.

Екатеринбурженка поверила в реальность такого заработка и сделала несколько переводов. Однако банки стали операции блокировать и предупреждать о возможном мошенничестве. После этого средства, которые девушка якобы заработала были заморожены. Причиной стало то, что совершены «ошибки при покупке». При этом за разморозку счета требовалось 290 тысяч рублей. Девушка тогда поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, пишет Е1.

Ранее мошенник пытался обмануть депутата гордумы Константина Киселева от его же имени.

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