Жительница Екатеринбурга хотела заработать на маркетплейсе, но лишилась 330 тысяч

Екатеринбурженка поверила в реальность такого заработка и сделала несколько переводов. Однако банки стали операции блокировать и предупреждать о возможном мошенничестве. После этого средства, которые девушка якобы заработала были заморожены. Причиной стало то, что совершены «ошибки при покупке». При этом за разморозку счета требовалось 290 тысяч рублей. Девушка тогда поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, пишет Е1.