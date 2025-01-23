Звонит по ночам: пермяк не может зачать ребенка из-за начальницы-трудоголика

Posted 23 января, 15:36
Published 23 января, 15:36
Modified 23 января, 15:38
Updated 23 января, 15:38
В Дзержинский райсуд Перми поступило заявление от местного жителя, который требует взыскать со своей начальницы деньги за то, что он не может завести ребенка. Об этом курьезном случае пишет «АиФ-Пермь».
По словам истца, начальница звонит ему по ночам, когда он с женой занимается любовью и задает «дурацкие вопросы». После этого «настроения продолжать процесс зачатия у меня нет», пожаловался мужчина.
Прежде чем отправиться с суд, пермяк собрал доказательства: к исковому заявлению он приложил распечатку восьми звонков, совершенных поздно вечером и ночью. Мужчина хочет отсудить у начальницы-трудоголика 775 628 рублей 25 копеек — это сумма материнского капитала за третьего ребенка.
Иск в суде приняли и зарегистрировали. Первое слушание по делу состоится в середине февраля.
В Свердловской области доярка отсудила у сельхозпредприятия компенсацию за удар копытом от коровы, однако работодатель выплачивать деньги отказывается.