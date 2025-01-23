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Posted 23 января, 15:36

Published 23 января, 15:36

Modified 23 января, 15:38

Updated 23 января, 15:38

Житель Перми обвинил начальницу в том, что не может зачать ребенка

Звонит по ночам: пермяк не может зачать ребенка из-за начальницы-трудоголика

23 января 2025, 15:36
Фото: Изображение Midjourney.

Житель Перми обвинил начальницу в том, что не может зачать ребенка

В Перми местный житель намерен судиться со своей начальницей. Мужчина считает, что по ее вине они с женой не могут завести ребенка.

В Дзержинский райсуд Перми поступило заявление от местного жителя, который требует взыскать со своей начальницы деньги за то, что он не может завести ребенка. Об этом курьезном случае пишет «АиФ-Пермь».

По словам истца, начальница звонит ему по ночам, когда он с женой занимается любовью и задает «дурацкие вопросы». После этого «настроения продолжать процесс зачатия у меня нет», пожаловался мужчина.

Прежде чем отправиться с суд, пермяк собрал доказательства: к исковому заявлению он приложил распечатку восьми звонков, совершенных поздно вечером и ночью. Мужчина хочет отсудить у начальницы-трудоголика 775 628 рублей 25 копеек — это сумма материнского капитала за третьего ребенка.

Иск в суде приняли и зарегистрировали. Первое слушание по делу состоится в середине февраля.

В Свердловской области доярка отсудила у сельхозпредприятия компенсацию за удар копытом от коровы, однако работодатель выплачивать деньги отказывается.

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