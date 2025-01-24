13-летний мальчик бесследно исчез с улицы Патриса Лумумбы в Екатеринбурге

Posted 24 января, 15:20
Published 24 января, 15:20
Modified 24 января, 15:22
Updated 24 января, 15:22
В четверг, 23 января 2025 года, в 13:00 несовершеннолетний Кирилл Салохов 2012 года рождения вышел на прогулку с улицы Патриса Лумумбы, дом 8 и до сих пор не вернулся домой. Ранее он уже уходил от родных, информирует пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Кирилл был одет в черно-зеленую куртку, черные брюки и сапоги «дутики». На голове — бело-синяя полосатая шапка.
Полиция просит сообщить о местонахождении подростка по телефону в Екатеринбурге 356-42-12 или 112.
Ранее в Нижнем Тагиле искали 12-летнего подростка, который не вернулся с прогулки.