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Posted 24 января, 15:20

Published 24 января, 15:20

Modified 24 января, 15:22

Updated 24 января, 15:22

В Екатеринбурге разыскивают 13-летнего подростка в черных штанах и «дутиках»

13-летний мальчик бесследно исчез с улицы Патриса Лумумбы в Екатеринбурге

24 января 2025, 15:20
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге разыскивают 13-летнего подростка в черных штанах и «дутиках»

Полиция в Екатеринбурге разыскивает 13-летнего Кирилла Салохова, который больше суток назад ушел гулять, но домой не вернулся.

В четверг, 23 января 2025 года, в 13:00 несовершеннолетний Кирилл Салохов 2012 года рождения вышел на прогулку с улицы Патриса Лумумбы, дом 8 и до сих пор не вернулся домой. Ранее он уже уходил от родных, информирует пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по г. Екатеринбург

Кирилл был одет в черно-зеленую куртку, черные брюки и сапоги «дутики». На голове — бело-синяя полосатая шапка.

Полиция просит сообщить о местонахождении подростка по телефону в Екатеринбурге 356-42-12 или 112.

Ранее в Нижнем Тагиле искали 12-летнего подростка, который не вернулся с прогулки.

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