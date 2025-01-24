13-летний мальчик бесследно исчез с улицы Патриса Лумумбы в Екатеринбурге

В четверг, 23 января 2025 года, в 13:00 несовершеннолетний Кирилл Салохов 2012 года рождения вышел на прогулку с улицы Патриса Лумумбы, дом 8 и до сих пор не вернулся домой. Ранее он уже уходил от родных, информирует пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.