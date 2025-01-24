4 млн рублей: сколько квадратных метров можно купить в новостройках большого города?

Вот оказалось вдруг у вас на руках непредвиденные 4 миллиона рублей, ну, может, и предвиденные, конечно, но суть в том, что они оказались. Куда потратить? Первая и понятная, скорее всего, вероятная мысль — это квартира. Улучшение жилищных условий. Допустим, вы приняли решение, и, конечно, сразу же обновлять, так везде, поэтому выбор падает на новостройки, да еще лучше в каком-нибудь городе-миллионнике. Куда переезжать и где с умом потратить 4 милн рублей в 2025 году выясняла редакция TagilCity.ru и эксперт в вопросах недвижимости Рузалина Шалагинова.