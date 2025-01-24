4 млн рублей: сколько квадратных метров можно купить в новостройках большого города?

Posted 24 января, 05:04
Published 24 января, 05:04
Modified 24 января, 05:06
Updated 24 января, 05:06
Вот оказалось вдруг у вас на руках непредвиденные 4 миллиона рублей, ну, может, и предвиденные, конечно, но суть в том, что они оказались. Куда потратить? Первая и понятная, скорее всего, вероятная мысль — это квартира. Улучшение жилищных условий. Допустим, вы приняли решение, и, конечно, сразу же обновлять, так везде, поэтому выбор падает на новостройки, да еще лучше в каком-нибудь городе-миллионнике. Куда переезжать и где с умом потратить 4 милн рублей в 2025 году выясняла редакция TagilCity.ru и эксперт в вопросах недвижимости Рузалина Шалагинова.
Для примера рассмотрим предложения на рынке новостроек в четырех ключевых российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Каждое из этих мест имеет свою специфику, и давайте попробуем разобраться, какие варианты доступны потенциальному покупателю.
Столица России известна своей дороговизной, особенно когда речь идет о недвижимости. За 4 миллиона рублей в Москве можно рассчитывать на покупку комнаты площадью около 10–15 квадратных метров. Чаще всего такие объекты находятся в новых районах на окраинах города. Если говорить о центральных районах, то даже студия может оказаться недоступной за эту сумму.
Но не все так сложно! Окружающие районы предлагают отличные варианты для жизни и ведения бизнеса, и здесь можно найти классные комплексы с хорошей инфраструктурой, — считает Рузалина Шалагинова, директор агентства недвижимости.
Северная столица радует своим предложением на рынке новостроек. За 4 миллиона рублей здесь можно стать счастливым обладателем студии площадью до 20 квадратных метров, причем часто в комплексах, расположенных недалеко от станций метро и исторических районов. Питер привлекает покупателей сочетанием качественного строительства и умеренных цен, а также устойчивым спросом на аренду жилья, что делает город привлекательным для инвестиций.
Питер стал настоящими лидером в плане разумного соотношения цены и качества. Здесь вы легко найдете новостройки в пешей доступности от метро и с красивыми видами на исторические районы. Важно, что северная столица прочно удерживает позиции как для удобного проживания, так и для будущих инвестиций, — делится мнением Рузалина Шалагинова.
Екатеринбург является одним из крупнейших деловых центров России, и рынок новостроек здесь тоже весьма активен. За 4 миллиона рублей можно приобрести квартиру площадью до 25 квадратных метров в одном из современных ЖК.
Екатеринбург — это город бизнес-возможностей, где за 4 млн можно получить 20-25 квадратов. Екатеринбург активно развивает рынок новостроек, и здесь есть хороший выбор новых жилых комплексов с удобной планировкой и развитой социальной инфраструктурой, — рассказала Рузалина Шалагинова.
Город-курорт Сочи известен своими высокими ценами на землю, поэтому неудивительно, что за 4 миллиона рублей здесь можно рассчитывать лишь на небольшой уголок. Однако это не должно отпугивать потенциальных покупателей, ведь жилье в Сочи сочетает в себе возможность комфортного проживания круглый год и высокий потенциал аренды, особенно в летний сезон. Кроме того, недвижимость в Сочи считается выгодным капиталовложением благодаря постоянному туристическому потоку.
Сочи — город, где завораживающая природа встречается с благоприятным климатом. Сочи предлагает не только жилье для отдыха, но и привлекательные инвестиционные возможности — здесь всегда есть спрос на аренду, — считает Рузалина Шалагинова.
Каждый из этих городов предлагает свои особенности и преимущества. Москва привлекает возможностью жить в столице, хотя и требует значительных вложений. Санкт-Петербург предлагает отличное соотношение цены и качества, а Екатеринбург интересен тем, кто нацелен на развитие бизнеса. Сочи же остается городом мечты для любителей теплого климата и круглогодичного отдыха.
Выбор зависит от ваших целей и предпочтений. Кто-то мечтает о шумной городской жизни, кому-то ближе спокойный ритм провинции, а кто-то видит себя владельцем курорта. Главное — помнить, что каждая покупка недвижимости — это шаг к новой жизни, и важно подходить к нему осознанно и взвешенно.
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