Арест экс-министра, замена лифтов в Тагиле, коммунальные беды салдинцев и антитеррор

Posted 24 января, 17:16
Published 24 января, 17:16
Modified 24 января, 17:18
Updated 24 января, 17:18
В Свердловской области задержали экс-главу ЖКХ Николая Смирнова по подозрению в коррупции. 24 января ему избрали меру пресечения — СИЗО. Напомним, что ранее он оставил свою должность после почти 14 лет работы, заявив о планах заняться предпринимательством.
В Нижнем Тагиле в 2025 году планируется обновление 29 лифтов в жилых домах, финансируемое из бюджетов разных уровней и средств жильцов. Также региональным министерством ЖКХ. одобрена заявка на замену семи лифтов в пяти домах Дзержинского района.
В Верхней Салде коммунальщики с лета «борются» с гнилыми трубами, но никак не могут устранить проблему. Как утверждают местные жители, дыры ремонтники закрывают деревянными пробками, однако таких заплат хватает не надолго. Через несколько дней трубы опять начинают течь.
Губернатор потребовал защитить важную структуру региона от возможных атак террористов. Сделать это, по его словам, нужно очень быстро. В особой охране нуждаются предприятия ТЭК, общественный транспорт, а также площадки, где обычно проводятся крупные мероприятия.
Имея на руках свободные 4 млн рублей, можно задуматься о покупке жилья. Корреспондент TagilCity.ru вместе с экспертом в области недвижимости разбирался, сколько квадратных метров в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи удастся приобрести за эту сумму.