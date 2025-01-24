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Posted 24 января, 17:16

Published 24 января, 17:16

Modified 24 января, 17:18

Updated 24 января, 17:18

Арест экс-министра, замена лифтов в Тагиле, коммунальные беды салдинцев и антитеррор

Арест экс-министра, замена лифтов в Тагиле, коммунальные беды салдинцев и антитеррор

24 января 2025, 17:16
Фото: Изображение Midjourney.
Арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области. В многоэтажках Тагила появятся новые лифты. Жители Верхней Салды жалуются на некачественный ремонт труб. Губернатор Куйвашев распорядился усилить охрану важных объектов. Корреспондент TagilCity.ru разбирался в ценах на жилье в российских городах.

В Свердловской области задержали экс-главу ЖКХ Николая Смирнова по подозрению в коррупции. 24 января ему избрали меру пресечения — СИЗО. Напомним, что ранее он оставил свою должность после почти 14 лет работы, заявив о планах заняться предпринимательством.

Экс-министр ЖКХ Свердловской области задержан по подозрению во взятке
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В Нижнем Тагиле в 2025 году планируется обновление 29 лифтов в жилых домах, финансируемое из бюджетов разных уровней и средств жильцов. Также региональным министерством ЖКХ. одобрена заявка на замену семи лифтов в пяти домах Дзержинского района.

В Нижнем Тагиле заменят 36 лифтов в жилых домах
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В Верхней Салде коммунальщики с лета «борются» с гнилыми трубами, но никак не могут устранить проблему. Как утверждают местные жители, дыры ремонтники закрывают деревянными пробками, однако таких заплат хватает не надолго. Через несколько дней трубы опять начинают течь.

Забивают деревянные пробки: жители Верхней Салды жалуются на постоянные прорывы труб
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Губернатор потребовал защитить важную структуру региона от возможных атак террористов. Сделать это, по его словам, нужно очень быстро. В особой охране нуждаются предприятия ТЭК, общественный транспорт, а также площадки, где обычно проводятся крупные мероприятия.

Критически важные объекты в Свердловской области будут усиленно охраняться
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Имея на руках свободные 4 млн рублей, можно задуматься о покупке жилья. Корреспондент TagilCity.ru вместе с экспертом в области недвижимости разбирался, сколько квадратных метров в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи удастся приобрести за эту сумму.

4 млн рублей: сколько квадратных метров можно купить в новостройках большого города?
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