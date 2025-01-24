Арест экс-министра, замена лифтов в Тагиле, коммунальные беды салдинцев и антитеррор

В Верхней Салде коммунальщики с лета «борются» с гнилыми трубами, но никак не могут устранить проблему. Как утверждают местные жители, дыры ремонтники закрывают деревянными пробками, однако таких заплат хватает не надолго. Через несколько дней трубы опять начинают течь.