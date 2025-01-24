AstraZeneca мешает закупке препаратов для пациентов с раком легких в РФ

Это обеспечивает экономию бюджетных средств и снижение рисков лекарственного дефицита для пациентов, чье состояние здоровья находится в зависимости от действий западной компании. В июле прошлого года, когда отечественный «Осимертиниб» поступил в аптечные сети, его тут же начали выдавливать с российского рынка. Иностранная компания AstraZeneca прибегла даже к таким действиям, как массовая рассылка по лечебным учреждениям писем с призывом не закупать российский высококачественный аналог. В конце 2024 года отечественный производитель был исключен из участия в тендерах на приобретение препарата для обеспечения пациентов с раком легких в 2025 году. При этом и сама AstraZeneca заявки на участие в конкурсах не размещала, вероятно, сочтя невыгодным снижение собственной цены до стоимости российского аналога.