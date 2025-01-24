AstraZeneca мешает закупке препаратов для пациентов с раком легких в РФ

Posted 24 января, 08:45
Published 24 января, 08:45
Modified 24 января, 08:45
Updated 24 января, 08:45
Как сообщает «Газета.Ru», в России осимертиниб включили в реестр жизненно важных, государство закупает его за счет средств бюджета.
Препарат на основе осимертиниба «Тагриссо» в Россию монопольно поставляет британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. В 2024 году российский производитель «АксельФарм» начал выпускать отечественный аналог препарата «Осимертиниб» с доказанной сопоставимой эффективностью, однако на 40% дешевле.
Это обеспечивает экономию бюджетных средств и снижение рисков лекарственного дефицита для пациентов, чье состояние здоровья находится в зависимости от действий западной компании. В июле прошлого года, когда отечественный «Осимертиниб» поступил в аптечные сети, его тут же начали выдавливать с российского рынка. Иностранная компания AstraZeneca прибегла даже к таким действиям, как массовая рассылка по лечебным учреждениям писем с призывом не закупать российский высококачественный аналог. В конце 2024 года отечественный производитель был исключен из участия в тендерах на приобретение препарата для обеспечения пациентов с раком легких в 2025 году. При этом и сама AstraZeneca заявки на участие в конкурсах не размещала, вероятно, сочтя невыгодным снижение собственной цены до стоимости российского аналога.
Таким образом, только за ноябрь и декабрь 2024 года из-за отсутствия заявок отменили более 26 конкурсов, в числе которых тендер на закупку 780 упаковок препарата для Краснодарского края и 800 упаковок для Москвы.
А пока иностранная компания отстаивает свое единоличное право на продажу препарата, российским пациентам не остается ничего, кроме надежды, что они доживут до закупок жизненно важного препарата для лечения рака легких, где даже минута промедления может стоить жизни.
Пока российских производителей изгоняют с рынка иностранные компании, рассуждать о повышении доступности препаратов, лекарственной безопасности России и экономии бюджетных средств, несмотря на все усилия кабмина РФ, пока преждевременно.