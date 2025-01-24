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Posted 24 января, 08:11

Published 24 января, 08:11

Modified 24 января, 08:14

Updated 24 января, 08:14

Почти два десятка авто столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

Беременную девушку вырезали из авто после массового ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург

24 января 2025, 08:11
Фото: 1MI.

Почти два десятка авто столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

На 59 километре трассы Пермь-Екатеринбург случилось массовое ДТП. По неофициальным данным столкнулись 19 автомобилей. Движение на этом участке было перекрыто.

Пока в Госавтоинспекции не комментируют случившееся. Согласно данным «Яндекс.Карты», утром автомобилисты заявляли о 12 столкнувшихся авто. Ближе к полудню число выросло до 19, пишет «КП-Пермь».

По данным источника издания, из машин пришлось доставать людей с помощью специального инструмента. Однако, по официальной информации, никто не пострадал.

Источник уточнил, что виновным в аварии стал водитель фуры. Он не справился с управлением. Фуру развернуло и в нее влетело легковое авто. Внутри в этот момент находились две девушки. Дальше автомобили стали врезаться друг за другом.

Спасатели из Кунгура с помощью инструментов достали девушек. Одна из них беременна.

На кадрах от «УралМэш» видно, что на месте работают несколько машин скорой помощи, а также спасатели. Один из автомобилей сильно поврежден, практически смят.

Ранее в Екатеринбурге под колеса фуры попала студентка медколледжа.

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