Беременную девушку вырезали из авто после массового ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург

Posted 24 января, 08:11
Published 24 января, 08:11
Modified 24 января, 08:14
Updated 24 января, 08:14
Пока в Госавтоинспекции не комментируют случившееся. Согласно данным «Яндекс.Карты», утром автомобилисты заявляли о 12 столкнувшихся авто. Ближе к полудню число выросло до 19, пишет «КП-Пермь».
По данным источника издания, из машин пришлось доставать людей с помощью специального инструмента. Однако, по официальной информации, никто не пострадал.
Источник уточнил, что виновным в аварии стал водитель фуры. Он не справился с управлением. Фуру развернуло и в нее влетело легковое авто. Внутри в этот момент находились две девушки. Дальше автомобили стали врезаться друг за другом.
Спасатели из Кунгура с помощью инструментов достали девушек. Одна из них беременна.
На кадрах от «УралМэш» видно, что на месте работают несколько машин скорой помощи, а также спасатели. Один из автомобилей сильно поврежден, практически смят.