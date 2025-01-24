Бутылку с минералкой уберите подальше: топ-5 продуктов, если вода надоела

Рубрика Еда и напитки

Огурцы — короли гидратации Арбуз — победитель жажды Сельдерей — легкий и полезный Помидоры — свежесть и вкус Клубника — сладкая и питательная

Некоторые продукты содержат так много воды, что могут с легкостью заменить стакан-другой чая. Они не только увлажняют организм, но и снабжают нас витаминами, минералами и клетчаткой. Мы составили топ-5 продуктов, которые позволяют поддержать баланс жидкости в организме.