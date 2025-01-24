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Posted 24 января, 15:18

Published 24 января, 15:18

Modified 24 января, 15:23

Updated 24 января, 15:23

Бутылку с минералкой уберите подальше: топ-5 продуктов, если вода надоела

Бутылку с минералкой уберите подальше: топ-5 продуктов, если вода надоела

24 января 2025, 15:18
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Некоторые продукты содержат так много воды, что могут с легкостью заменить стакан-другой чая. Они не только увлажняют организм, но и снабжают нас витаминами, минералами и клетчаткой. Мы составили топ-5 продуктов, которые позволяют поддержать баланс жидкости в организме.

Огурцы — короли гидратации

Огурцы на 95% состоят из воды. Они не только прекрасно увлажняют, но и охлаждают организм. Кроме того, огурцы содержат антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление. Отличный вариант для легкого перекуса или добавки в салат.

Арбуз — победитель жажды

Это не просто сладкий фрукт, но и настоящий кладезь жидкости! Арбуз состоит из 92% воды и содержит ликопин — компонент, полезный для сердца и кожи.

Сельдерей — легкий и полезный

Хрустящий сельдерей — это 96% воды! Он помогает выводить токсины, а его клетчатка полезна для пищеварения. Отличный вариант закуски, если хочется чего-то легкого.

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Помидоры — свежесть и вкус

Невероятно вкусные и универсальные, помидоры содержат около 94% воды. В них также есть ликопин, который защищает клетки от старения и ультрафиолета.

В их составе большое количество питательных веществ, включая калий, витамин С и фолат (необходим для развития мозга и позвоночника плода во время беременности). Помидоры также содержат антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток, включая бета-каротин, — подтверждает диетолог из США Авив Джошуа.

Клубника — сладкая и питательная

Клубника — это не только ароматное лакомство, но и продукт с высоким содержанием воды (91%). Ее употребление освежает и помогает сохранить упругость кожи.

Клубника — хороший источник витамина С, марганца и клетчатки. Она содержит антиоксиданты, такие как антоциан, который связан со здоровьем сердца, и богата фенольными антиоксидантами, которые также могут защищать от болезней сердца, а также рака и некоторых воспалительных заболеваний, — отмечает эксперт.

Огурцы, арбузы, помидоры, сельдерей и клубника — настоящее спасение от обезвоживания. Включите их в свой рацион уже сегодня, и ваше тело скажет вам «спасибо». Экспериментируйте, добавляйте их в салаты, смузи или ешьте просто так.

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Источник: verywellhealth.com.

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