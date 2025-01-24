Бутылку с минералкой уберите подальше: топ-5 продуктов, если вода надоела

Posted 24 января, 15:18
Published 24 января, 15:18
Modified 24 января, 15:23
Updated 24 января, 15:23
Огурцы на 95% состоят из воды. Они не только прекрасно увлажняют, но и охлаждают организм. Кроме того, огурцы содержат антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление. Отличный вариант для легкого перекуса или добавки в салат.
Это не просто сладкий фрукт, но и настоящий кладезь жидкости! Арбуз состоит из 92% воды и содержит ликопин — компонент, полезный для сердца и кожи.
Хрустящий сельдерей — это 96% воды! Он помогает выводить токсины, а его клетчатка полезна для пищеварения. Отличный вариант закуски, если хочется чего-то легкого.
Невероятно вкусные и универсальные, помидоры содержат около 94% воды. В них также есть ликопин, который защищает клетки от старения и ультрафиолета.
В их составе большое количество питательных веществ, включая калий, витамин С и фолат (необходим для развития мозга и позвоночника плода во время беременности). Помидоры также содержат антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток, включая бета-каротин, — подтверждает диетолог из США Авив Джошуа.
Клубника — это не только ароматное лакомство, но и продукт с высоким содержанием воды (91%). Ее употребление освежает и помогает сохранить упругость кожи.
Клубника — хороший источник витамина С, марганца и клетчатки. Она содержит антиоксиданты, такие как антоциан, который связан со здоровьем сердца, и богата фенольными антиоксидантами, которые также могут защищать от болезней сердца, а также рака и некоторых воспалительных заболеваний, — отмечает эксперт.
Огурцы, арбузы, помидоры, сельдерей и клубника — настоящее спасение от обезвоживания. Включите их в свой рацион уже сегодня, и ваше тело скажет вам «спасибо». Экспериментируйте, добавляйте их в салаты, смузи или ешьте просто так.
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Источник: verywellhealth.com.