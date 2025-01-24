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Posted 24 января, 15:49

Published 24 января, 15:49

Modified 24 января, 15:51

Updated 24 января, 15:51

ИП из Екатеринбурга трижды попался на фальсификации сливочного масла

ИП из Екатеринбурга трижды попался на фальсификации сливочного масла

24 января 2025, 15:49
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге изъята партия сливочного масла. ИП указал на упаковке неправильный состав продукта.

В Россельхознадзоре пояснили, что испытания продукции предприниматель проводил в лаборатории у которой нет необходимой лицензии. Эксперты нашли в масле жиры немолочного происхождения.

Это уже третий случай, когда подделка масла выявлена у этого ИП. Предыдущие два случая были осенью 2024 года.

Напомним, что в магазинах Екатеринбурга регулярно выявляются случаи продажи некачественного сливочного масла.

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