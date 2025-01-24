ИП из Екатеринбурга трижды попался на фальсификации сливочного масла

Posted 24 января, 15:49
Published 24 января, 15:49
Modified 24 января, 15:51
Updated 24 января, 15:51
В Россельхознадзоре пояснили, что испытания продукции предприниматель проводил в лаборатории у которой нет необходимой лицензии. Эксперты нашли в масле жиры немолочного происхождения.
Это уже третий случай, когда подделка масла выявлена у этого ИП. Предыдущие два случая были осенью 2024 года.
Напомним, что в магазинах Екатеринбурга регулярно выявляются случаи продажи некачественного сливочного масла.