Как питаться зимой в Свердловской области: 5 сезонных продуктов для здоровья

Posted 24 января, 07:48
Published 24 января, 07:48
Modified 24 января, 07:50
Updated 24 января, 07:50
Всемирная организация здравоохранения советует взрослым съедать хотя бы 400 граммов овощей и фруктов каждый день — это около пяти порций. Почему? Да потому что эти вкусняшки полны полезных веществ: клетчаткой они богаты, витаминами тоже, да и минералов там хватает. Всё это нужно нашему организму, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым.
Клетчатка — вообще вещь полезная. Она улучшает работу желудка и кишечника, снижает риск сердечных проблем и помогает держать вес под контролем. Ешь овощи и фрукты — и чувство голода быстро проходит, а тяга к сладостям уменьшается.
А ещё в этих продуктах куча витаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет, добавляют энергии и делают жизнь ярче. Плюс, они защищают от разных болячек вроде диабета, высокого давления и рака.
Летом и осенью свежие овощи и фрукты найти легко — кругом изобилие! Можно купить их в магазине, на рынке или даже самому вырастить на даче. Но зима — не повод бросаться на чипсы и шоколадки! Есть много продуктов, которые отлично сохраняются всю зиму и продолжают радовать нас полезными веществами.
Мандарины прочно ассоциируются с новогодними праздниками, и именно зимой в магазинах появляется огромный выбор этих ароматных фруктов. В них содержится большое количество витамина С, который играет важную роль в укреплении иммунной системы. Кроме того, мандарины богаты витаминами группы В, калием, кальцием и железом. Эти элементы помогают поддерживать общий тонус организма и способствуют улучшению пищеварения. Стоит обратить внимание и на другие цитрусовые — апельсины, грейпфруты, свити, лаймы.
Редька — один из тех продуктов, которым зачастую не уделяют должного внимания. Чаще всего её используют в народных рецептах для лечения простудных заболеваний. Но мало кто знает, что редьку можно употреблять в пищу в сыром виде, добавляя в салаты, или запекать. Помимо богатого витаминного состава, редька содержит фитонциды — вещества, способные подавлять рост болезнетворных бактерий. Это делает её ценным помощником в борьбе за крепкий иммунитет.
Тыкву обычно собирают осенью, но благодаря своим свойствам она отлично сохраняется до самой весны, не теряя при этом своей ценности. Этот овощ богат витамином А, важным для зрения и кожи, а также витаминами С, Е и группы В. Тыква полезна для сердечно-сосудистой системы и поддерживает нормальную работу желчного пузыря. Ее можно готовить различными способами: варить, тушить, запекать, использовать в супах и десертах.
Свеклу можно хранить в течение всей зимы без потери её полезных качеств. Она богата фолиевой кислотой и витамином С, а также такими элементами, как йод, калий и магний. Свекла способствует нормализации пищеварения, улучшает работу головного мозга и помогает бороться с воспалительными процессами в организме. Её можно употреблять как в вареном, так и в сыром виде, добавляя в различные блюда.
Этот фрукт наиболее доступен именно зимой, когда он достигает пика спелости. Хурма богата витаминами А, С и группы В, а также клетчаткой и йодом, что делает её незаменимым элементом здорового питания. Регулярное употребление хурмы поможет улучшить общее состояние организма и повысить уровень энергии.
На капусту, редьку и другие подобные продукты редко смотрят как на источник пользы, но на самом деле они содержат витамины, микроэлементы и клетчатку. Последняя важна как для нормального пищеварения, так и для поддержания баланса кишечной микрофлоры. Исследования показывают, что от состояния микробиома зависит в том числе и наш иммунитет, что особенно важно в холодное время года, — объясняет Ольга Малиновская, руководитель сети лабораторий.
Зима — время, когда нашему организму требуется дополнительная поддержка. Но обеспечивать себя необходимыми витаминами и минералами можно без серьезных финансовых вложений. Регулярная проверка уровня витаминов поможет скорректировать рацион или добавить нужные добавки.
Врачи рекомендуют периодически проходить комплексное обследование крови на содержание витаминов. Этот анализ позволяет определить уровни таких важных элементов, как витамины А, D, Е, К, С, а также витамины группы В (В1, В5, В6, В9, В12), железо и цинк. Полученные результаты покажут, каких веществ вашему организму не хватает, и позволят внести необходимые изменения в рацион. Не стоит забывать, что недостаток витаминов может негативно сказаться на общем состоянии организма, поэтому регулярное наблюдение за своим здоровьем и своевременная коррекция питания играют ключевую роль в поддержании хорошего самочувствия.
Витамин А нужен нашему организму для хорошего зрения, помогает клеткам расти и укрепляет иммунитет. Витамин D важен для того, чтобы кальций и фосфор лучше усваивались, а также поддерживает здоровье наших костей. Витамин Е защищает клетки от повреждений, действуя как мощный антиоксидант. Витамин К играет важную роль в процессе свертывания крови и помогает костям оставаться здоровыми. Витамины группы В помогают нам получать энергию, поддерживают работу нервной системы и участвуют в создании ДНК. Железо нужно для переноса кислорода в крови, а цинк помогает ранам заживать быстрее и поддерживает иммунную систему.