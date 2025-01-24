Как питаться зимой в Свердловской области: 5 сезонных продуктов для здоровья

Тыкву обычно собирают осенью, но благодаря своим свойствам она отлично сохраняется до самой весны, не теряя при этом своей ценности. Этот овощ богат витамином А, важным для зрения и кожи, а также витаминами С, Е и группы В. Тыква полезна для сердечно-сосудистой системы и поддерживает нормальную работу желчного пузыря. Ее можно готовить различными способами: варить, тушить, запекать, использовать в супах и десертах.