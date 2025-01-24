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Posted 24 января, 16:10

Published 24 января, 16:10

Modified 24 января, 16:12

Updated 24 января, 16:12

В Свердловской области усилят безопасность на критически важных объектах

Критически важные объекты в Свердловской области будут усиленно охраняться

24 января 2025, 16:10
Фото: 1MI.

В Свердловской области усилят безопасность на критически важных объектах

Губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости тщательнее контролировать ключевую инфраструктуру Свердловской области.

Выступая на заседании областной антитеррористической комиссии в пятницу, 24 января, руководитель региона подчеркнул, что безопасность должна быть усилена как можно быстрее, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики.

По его словам, что особое внимание следует уделить обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, местах проведения массовых мероприятий, а также в сфере транспорта.

Есть необходимость в принятии оперативных мер по обеспечению безопасности ключевых объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Как правило, в зону повышенного риска попадают объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также площадки, где проводятся крупные мероприятия. Сегодня еще раз оценим уровень антитеррористической защищенности перечисленных объектов, наметим совместные шаги по устранению уязвимостей, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

В ноябре 2024 года в екатеринбургском метро были проведены антитеррористические учения под руководством ФСБ.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Свердловская область#Безопасность#Евгений Куйвашев#Екатеринбург#Антитеррористическая комиссия#Критически важные объекты#Топливно-энергетический комплекс#Массовые мероприятия
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