Критически важные объекты в Свердловской области будут усиленно охраняться

Posted 24 января, 16:10
Published 24 января, 16:10
Modified 24 января, 16:12
Updated 24 января, 16:12
Выступая на заседании областной антитеррористической комиссии в пятницу, 24 января, руководитель региона подчеркнул, что безопасность должна быть усилена как можно быстрее, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики.
По его словам, что особое внимание следует уделить обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, местах проведения массовых мероприятий, а также в сфере транспорта.
Есть необходимость в принятии оперативных мер по обеспечению безопасности ключевых объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Как правило, в зону повышенного риска попадают объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также площадки, где проводятся крупные мероприятия. Сегодня еще раз оценим уровень антитеррористической защищенности перечисленных объектов, наметим совместные шаги по устранению уязвимостей, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
В ноябре 2024 года в екатеринбургском метро были проведены антитеррористические учения под руководством ФСБ.