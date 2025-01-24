Лось выбежал на дорогу в Екатеринбурге

Posted 24 января, 04:42
Published 24 января, 04:42
Modified 24 января, 04:44
Updated 24 января, 04:44
По словам женщины, которая управляла машиной, она возвращалась домой с сыном. В какой-то момент на дорогу неожиданно выскочил лось. Другой оставался в лесу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Екатеринбурженка успела вовремя затормозить, в результате чего аварии не случилось. Пострадавших нет.
Напомним, в Екатеринбурге на территорию детсада №85 ворвался лось. Его удалось нейтрализовать с помощью лекарства.