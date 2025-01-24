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Posted 24 января, 04:42

Published 24 января, 04:42

Modified 24 января, 04:44

Updated 24 января, 04:44

Лось выбежал на дорогу в Екатеринбурге

Лось выбежал на дорогу в Екатеринбурге

24 января 2025, 04:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге на дорогу выскочил лось, в результате его чуть не сбил автомобиль. Инцидент произошел в районе Уралмаша.

По словам женщины, которая управляла машиной, она возвращалась домой с сыном. В какой-то момент на дорогу неожиданно выскочил лось. Другой оставался в лесу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Екатеринбурженка успела вовремя затормозить, в результате чего аварии не случилось. Пострадавших нет.

Напомним, в Екатеринбурге на территорию детсада №85 ворвался лось. Его удалось нейтрализовать с помощью лекарства.

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